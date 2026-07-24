Pierwotnie ballada "It Must Have Been Love" została wydana w 1987 r. jako piosenka... świąteczna. Wytwórnia poprosiła Roxette o jakiś "inteligentny kawałek na gwiazdkę". Wielką sławę piosenka - z kosmetyczną zmianą w tekście - zdobyła za sprawą filmu "Pretty Woman", który okazał się kinowym hitem 1990 r.

Romantyczna komedia, w której główne role zagrali Richard Gere i Julia Roberts, przyniosła m.in. nominacje do Oscara (najlepsza aktorka pierwszoplanowa) i po cztery nominacje do Złotego Globu i BAFTA.

Roxette i "It Must Have Been Love". Wielki hit z "Pretty Woman"

Teledysk do "It Must Have Been Love" właśnie przekroczył barierę miliarda wyświetleń na YouTubie, dołączając do elitarnego grona Billion Views Club. To pierwszy klip w dorobku tego szwedzkiego zespołu, który osiągnął taki wynik.

Za reżyserię klipu odpowiadał Doug Freel. Wideo powstało w Los Angeles w 1990 r. "Wokół leżało kilka rekwizytów z filmu 'Pretty Woman'. Płaszcz Richarda Gere'a, wielkie łóżko, a nawet limuzyna! Nikt wtedy nie wiedział, jak wielki będzie ten film, nie wspominając o naszej piosence" - wspominał po latach Per Gessle, gitarzysta, wokalista i kompozytor największych przebojów Roxette.

"Wielkie dzięki!" - tak sukces skomentowała na swoim Instagramie formacja, która obecnie świętuje w trasie 40-lecie wydania swojego debiutanckiego albumu "Pearls of Passion" (1986).

"Jestem dumnym ojcem 'It Must Have Been Love'. (...) Piosenka ta powstała na pianinie, na strychu w Halmstad. Dla mnie była trudna do zaśpiewania, ale kiedy Marie przejęła wokal, stała się magia. Oszczędna produkcja Clarence'a Öfwermana sprawiła, że melodia, tekst piosenki i fantastyczny wokal Marie zostały w pełni wyeksponowane" - opowiadał Per Gessle.

Z kolei wspomniana Marie to Marie Fredriksson, wokalistka przebojowego duetu, która zmarła 9 grudnia 2019 r. w wieku 61 lat. Niespełna dwa lata później Per Gessle powrócił z projektem PG Roxette, w którym za partie wokalne odpowiadały Helena Josefsson i Dea Norberg.

Z kolei w maju 2024 r. muzyk ogłosił koncertowy powrót pod szyldem Roxette, a główną wokalistką została Lena Philipsson, reprezentantka Szwecji na Eurowizji 2004 (zajęła ex aequo wysokie, czwarte miejsce).