Wielki hit PRL-u był efektem przegranego zakładu. Jak powstał "Hi-Fi" Wandy i Bandy?

Początki tej historii sięgają końcówki 1982 roku, kiedy to charyzmatyczna wokalistka Wanda Kwietniewska postanowiła opuścić szeregi popularnego Lombardu. Zaledwie kilka miesięcy później powołała do życia własną formację - Wanda i Banda. W pierwszym składzie zespołu znaleźli się gitarzyści: Marek Raduli (znany później z Budki Suflera) oraz Jacek Krzaklewski (Perfect). Zespół szybko zdobył serca młodej publiczności za sprawą takich hitów jak "Nie będę Julią" czy "Chcę zapomnieć". Kwietniewska miała jednak jeszcze jedno marzenie - chciała, by dla jej nowego zespołu piosenkę skomponował uznany twórca, Wojciech Trzciński.

Rockowy hit z przekory

Trzciński był wówczas w środowisku bardzo cenionym kompozytorem, jednak kojarzonym raczej z muzyką popową, a nie rockiem. To właśnie ten fakt stał się punktem wyjścia do legendarnego zakładu. Zbigniew Hołdys założył się z Trzcińskim, twierdząc, że ten nie jest w stanie skomponować pełnoprawnego rockowego przeboju. Trzciński podjął rękawicę. Efektem tej rywalizacji była właśnie kompozycja "Hi-Fi". Jak wspominała później Wanda Kwietniewska, już podczas pierwszych nagrań w studiu muzycy czuli, że utwór ma w sobie "to coś" i że zakład zostanie bezsprzecznie wygrany.

"Disc jockey szczerzy kły znad konsolety"

Za sukcesem "Hi-Fi" stała nie tylko kompozycja Trzcińskiego, ale również tekst autorstwa Andrzeja Sobczaka (twórcy słów do takich klasyków jak "Przeżyj to sam" czy "Dorosłe dzieci"). W przeciwieństwie do ciężkich, zaangażowanych politycznie utworów tamtego okresu, Sobczak postawił w "Hi-Fi" na lekką grę słów.

Charakterystyczny refren, podbity anglicyzmami, brzmiał nowocześnie i posiadał znamiona największych zachodnich hitów. Dla młodych ludzi w szarym PRL-u była to muzyczna namiastka wielkiego świata. Nic dziwnego, że utwór natychmiast stał się hymnem młodzieży, a debiutancka płyta zespołu z 1984 roku pokryła się złotem.

Co ciekawe, mimo ogromnego potencjału, w 1983 roku piosenka "Hi-Fi" nie została zakwalifikowana do głównego konkursu Premier na festiwalu w Opolu. Zespół mógł zaprezentować ją na deskach słynnego Amfiteatru dopiero rok później, gdy cała Polska śpiewała już o "disc jockeyu szczerzącym kły znad konsolety".

