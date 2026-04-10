Wielki hit PRL-u był efektem przegranego zakładu. Jak powstał "Hi-Fi" Wandy i Bandy?
Bez tego utworu trudno wyobrazić sobie historię polskiej muzyki. Przebój "Hi-Fi" w wykonaniu zespołu Wanda i Banda stał się w latach 80. międzypokoleniowym hymnem, który do dziś niepodzielnie króluje na parkietach. Mało kto jednak wie, że za powstaniem tej ikonicznej piosenki kryje się fascynująca historia i zakład między dwiema legendami.
Początki tej historii sięgają końcówki 1982 roku, kiedy to charyzmatyczna wokalistka Wanda Kwietniewska postanowiła opuścić szeregi popularnego Lombardu. Zaledwie kilka miesięcy później powołała do życia własną formację - Wanda i Banda. W pierwszym składzie zespołu znaleźli się gitarzyści: Marek Raduli (znany później z Budki Suflera) oraz Jacek Krzaklewski (Perfect). Zespół szybko zdobył serca młodej publiczności za sprawą takich hitów jak "Nie będę Julią" czy "Chcę zapomnieć". Kwietniewska miała jednak jeszcze jedno marzenie - chciała, by dla jej nowego zespołu piosenkę skomponował uznany twórca, Wojciech Trzciński.
Rockowy hit z przekory
Trzciński był wówczas w środowisku bardzo cenionym kompozytorem, jednak kojarzonym raczej z muzyką popową, a nie rockiem. To właśnie ten fakt stał się punktem wyjścia do legendarnego zakładu. Zbigniew Hołdys założył się z Trzcińskim, twierdząc, że ten nie jest w stanie skomponować pełnoprawnego rockowego przeboju. Trzciński podjął rękawicę. Efektem tej rywalizacji była właśnie kompozycja "Hi-Fi". Jak wspominała później Wanda Kwietniewska, już podczas pierwszych nagrań w studiu muzycy czuli, że utwór ma w sobie "to coś" i że zakład zostanie bezsprzecznie wygrany.
"Disc jockey szczerzy kły znad konsolety"
Za sukcesem "Hi-Fi" stała nie tylko kompozycja Trzcińskiego, ale również tekst autorstwa Andrzeja Sobczaka (twórcy słów do takich klasyków jak "Przeżyj to sam" czy "Dorosłe dzieci"). W przeciwieństwie do ciężkich, zaangażowanych politycznie utworów tamtego okresu, Sobczak postawił w "Hi-Fi" na lekką grę słów.
Charakterystyczny refren, podbity anglicyzmami, brzmiał nowocześnie i posiadał znamiona największych zachodnich hitów. Dla młodych ludzi w szarym PRL-u była to muzyczna namiastka wielkiego świata. Nic dziwnego, że utwór natychmiast stał się hymnem młodzieży, a debiutancka płyta zespołu z 1984 roku pokryła się złotem.
Co ciekawe, mimo ogromnego potencjału, w 1983 roku piosenka "Hi-Fi" nie została zakwalifikowana do głównego konkursu Premier na festiwalu w Opolu. Zespół mógł zaprezentować ją na deskach słynnego Amfiteatru dopiero rok później, gdy cała Polska śpiewała już o "disc jockeyu szczerzącym kły znad konsolety".