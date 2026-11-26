Po czterech miesiącach morderczych treningów na parkiecie po raz ostatni zobaczymy cztery pary finalistów "Tańca z gwiazdami". Zatańczą po trzy choreografie w tym uwielbiany przez widzów freestyle. Zwycięski duet opuści studio Polsatu z Kryształową Kulą i nagrodą pieniężną - 200 tysięcy dla gwiazdy i 100 tysięcy dla tancerza.

"Taniec z gwiazdami" - o wygraną rywalizują:

para numer 2 - Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

para numer 4 - Helena Englert i Roman Osadchyi (prowadzą w notowaniu jurorów - 460 pkt.)

para numer 7 - Dominik Rupiński i Estelle Francois

para numer 12 - Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

O zwycięstwie zdecyduje wyłącznie suma punktów jury i głosów widzów. Finaliści wykonają po trzy choreografie. Jeden taniec wybrali im jurorzy, drugi - rywale (to nowość w tej edycji), trzeci to freestyle.

Gośćmi specjalnymi niedzielnego (początek godz. 19:55) odcinka będą dama polskiej piosenki - Halina Frąckowiak i jedna z największych gwiazd rodzimego popu - Sylwia Grzeszczak. W finale odcinka wystąpi też osiemnastoosobowy zespół Polskiego Baletu Narodowego.

Dodajmy, że Sylwia Grzeszczak zaprezentowała najnowszy singel, balladę "Następny proszę". Wokalistka ogłosiła też koncert "Stadion jak marzenie" na Enea Stadionie w Poznaniu, który odbędzie się 26 czerwca 2027 r.

"Ten przewrotny i kontrowersyjny tytuł mówi nam, że poszukiwanie miłości na zawsze nie jest łatwe, często znajdujemy uczucie, które towarzyszy nam tylko przez jakiś odcinek naszej życiowej drogi. Mimo kolejnych zawodów, prób i blizn, kiedy zjawia się 'ta iskra' znów jesteśmy gotowi zaryzykować. Aż do skutku" - czytamy w opisie.

Autorami piosenki "Następny proszę" są Sylwia Grzeszczak i Marcin "Liber" Piotrowski. Dodajmy, że para we wrześniu 2023 r. poinformowała, że ich prywatne drogi się rozchodzą. Razem wychowują córkę Bognę. Mimo tego rozstania wciąż pracują ze sobą na płaszczyźnie zawodowej.

Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach często zdarzało się, że goście specjalni finału później pojawiali się w programie jako uczestnicy (m.in. Blanka, Kaeyra). Z kolei Julia Wieniawa - jurorka od tej edycji - tańczyła jesienią 2020 r.