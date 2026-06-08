Wielka tajemnica "Hej, sokoły". Do dziś nie wiadomo, kto napisał ten przebój

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

"Hej, sokoły" to jedna z tych pieśni, które od lat łączą pokolenia i granice. Utwór jest doskonale znany zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie i choć pochodzenie melodii nie budzi większych wątpliwości, do dziś nierozstrzygnięta pozostaje kwestia autorstwa tekstu.

Słowa do „Hej, sokoły” pozostają zagadką, mimo domniemań autorstwa Tomasza Padury i Józefa Bohdana Zaleskiego.
Maryla Rodowicz i Maciej KamienskiKrzysztof Kuczyk / ReprodukcjaAgencja FORUM

Za muzykę do najbardziej rozpowszechnionej wersji "Hej sokoły" uznaje się Macieja Kamieńskiego, polskiego kompozytora tworzącego opery i wodewile. Znacznie więcej niejasności dotyczy jednak warstwy słownej. Przez lata autorstwo przypisywano Tomaszowi Padurze, poecie kojarzonemu z polsko-ukraińskim pograniczem, ale badacze zwracali uwagę, że utwór nie pojawia się w żadnym wydaniu jego twórczości, a sam styl odbiega od jego charakterystycznego języka.

Wśród innych wskazywanych nazwisk pojawiał się również Józef Bohdan Zaleski, jeden z przedstawicieli tzw. szkoły ukraińskiej w polskim romantyzmie. Również w tym przypadku nie udało się jednak znaleźć przekonujących dowodów, które ostatecznie potwierdziłyby jego autorstwo. W efekcie słowa do "Hej, sokoły" pozostają jedną z bardziej intrygujących zagadek w historii pieśni kresowej.

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Ciekawy jest także los samego refrenu. Słynne "Hej, sokoły" nie towarzyszyło utworowi od początku i zostało dołączone dopiero w XX wieku. Po raz pierwszy taki fragment miał pojawić się w harcerskim śpiewniku z 1917 roku, a zapis melodii refrenu odnotowano dopiero dwadzieścia lat później.

Popularność pieśni rosła już w okresie międzywojennym. Śpiewali ją harcerze, sokolnicy, a później również żołnierze walczący w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Z czasem "Hej, sokoły" na dobre zadomowiły się też w kulturze biesiadnej i weselnej, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych imprezowych przebojów. Ogromnym uznaniem cieszyły się m.in. wersje Maryli Rodowicz czy Krzysztofa Krawczyka.

Na przestrzeni lat piosenka przekroczyła jednak nie tylko granice epok, ale i państw. Szczególną popularność zdobyła oczywiście w Ukrainie, gdzie po utwór sięgały różne zespoły i wykonawcy. Własne wersje nagrywały także grupy z innych krajów Europy, a pieśń zyskała sympatię m.in. wśród Białorusinów, Czechów i Słowaków.

Co ciekawe, historia "Hej, sokoły" nie zatrzymała się tylko na naszym kontynencie. W 2023 roku częściowo przetłumaczoną wersję utworu zaprezentował kanadyjski zespół folk-punkowy The Dreadnoughts!

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