Nastał dzień, na który czekało wielu graczy. Po latach oczekiwania na rynku ukazała się gra GTA VI - tym razem akcja gry rozgrywa się w fikcyjnym stanie Leonida, inspirowanym Florydą, i będzie śledzić losy przestępczyni Lucii Caminos oraz jej partnera, Jasona Duvala. Gracz będzie mógł swobodnie przemierzać otwarty świat Leonidy, w tym wzorowane na Miami Vice City.

W mediach społecznościowych pojawiły się niedawno zdjęcia i nagrania przedstawiające wydanie winylowe płyty "Grand Theft Auto VI: The Album", ujawniając pełną listę 34 utworów rozmieszczonych na dwóch płytach. Kto zaangażował się do nagrania soundtracku gry?

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W skład zestawienia wchodzą artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, m.in. Playboi Carti, Dua Lipa, Cardi B, Lana Del Rey, otwiera się w nowym oknie, Gunna, Yung Lean, Future, Metro Boomin, Travis Scott, Fred again.., PinkPantheress, Morgan Wallen, Tame Impala, Fuerza Regida i inni. Niektóre z utworów są już dostępne w serwisach streamingowych.

Co ciekawe, niektóre piosenki miały wylądować na innych wydawnictwach, jednak finalnie znalazły się na oficjalnym soundtracku gry - utwór "Sweet Like Candy, otwiera się w nowym oknie" Camili Cabello miał wchodzić w skład piosenek jej ostatniego krążka "c,xoxo". Utwór nie został jednak wydany, a teraz - ku uciesze fanów - zasilił szeregi soundtracku jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat.

Album "Grand Theft Auto VI: The Album", zapowiedziany we wrześniu br. przez wytwórnię Atlantic Records oraz studio Rockstar Games, ukazało się dzisiaj, 19 listopada. Tego samego dnia gra zadebiutowała na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

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Muzyka zawarta w soundtracku ma za zadanie oddać energię oraz klimat Vice City i Leonidy, czyli fikcyjnych miejsc, w których rozgrywa się akcja gry. Jest to również kontynuacja długoletniej tradycji serii "Grand Theft Auto", polegającej na przybliżaniu graczom nowych muzycznych horyzontów oraz wyłaniających się subkultur muzycznych.

Oprócz ścieżki dźwiękowej, w grze znajdzie się szereg stacji radiowych, których gospodarzami i kuratorami będą artyści tacy jak Bad Bunny, Lana Del Rey, Morgan Wallen, Trina i Trick Daddy, Burna Boy oraz Robyn.

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