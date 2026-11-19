Nastał dzień, na który czekało wielu graczy. Po latach oczekiwania na rynku ukazała się gra GTA VI - tym razem akcja gry rozgrywa się w fikcyjnym stanie Leonida, inspirowanym Florydą, i będzie śledzić losy przestępczyni Lucii Caminos oraz jej partnera, Jasona Duvala. Gracz będzie mógł swobodnie przemierzać otwarty świat Leonidy, w tym wzorowane na Miami Vice City.
W mediach społecznościowych pojawiły się niedawno zdjęcia i nagrania przedstawiające wydanie winylowe płyty "Grand Theft Auto VI: The Album", ujawniając pełną listę 34 utworów rozmieszczonych na dwóch płytach. Kto zaangażował się do nagrania soundtracku gry?
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W skład zestawienia wchodzą artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, m.in. Playboi Carti, Dua Lipa, Cardi B, Lana Del Rey, otwiera się w nowym oknie, Gunna, Yung Lean, Future, Metro Boomin, Travis Scott, Fred again.., PinkPantheress, Morgan Wallen, Tame Impala, Fuerza Regida i inni. Niektóre z utworów są już dostępne w serwisach streamingowych.
Co ciekawe, niektóre piosenki miały wylądować na innych wydawnictwach, jednak finalnie znalazły się na oficjalnym soundtracku gry - utwór "Sweet Like Candy, otwiera się w nowym oknie" Camili Cabello miał wchodzić w skład piosenek jej ostatniego krążka "c,xoxo". Utwór nie został jednak wydany, a teraz - ku uciesze fanów - zasilił szeregi soundtracku jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat.
Album "Grand Theft Auto VI: The Album", zapowiedziany we wrześniu br. przez wytwórnię Atlantic Records oraz studio Rockstar Games, ukazało się dzisiaj, 19 listopada. Tego samego dnia gra zadebiutowała na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.
Muzyka zawarta w soundtracku ma za zadanie oddać energię oraz klimat Vice City i Leonidy, czyli fikcyjnych miejsc, w których rozgrywa się akcja gry. Jest to również kontynuacja długoletniej tradycji serii "Grand Theft Auto", polegającej na przybliżaniu graczom nowych muzycznych horyzontów oraz wyłaniających się subkultur muzycznych.
Oprócz ścieżki dźwiękowej, w grze znajdzie się szereg stacji radiowych, których gospodarzami i kuratorami będą artyści tacy jak Bad Bunny, Lana Del Rey, Morgan Wallen, Trina i Trick Daddy, Burna Boy oraz Robyn.
- "Starting From Zero" - Justice feat. Michael McDonald
- "That's It" - Yung Lean feat. Future & Metro Boomin
- "Ahh Yea" - Playboi Carti
- "RHYNO" - Travis Scott
- "Sexy Magic" - CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Étienne de Crécy
- "Flower in a Hurricane" - Justice feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & the Lizard Wizard
- "Go Easy" - Dua Lipa
- "Last Thing You Need" - Morgan Wallen
- "X" - Jhayco
- "Suzuki" - Fuerza Regida
- "Macacoa 2000" - Rauw Alejandro
- "Dance With Me" - A Boogie Wit Da Hoodie feat. Elkan
- "Bigger" - Burna Boy
- "Count Up" - Gunna
- "Let's Rock" - Kodak Black & Don Toliver
- "Wakin Up Flex" - Young Thug
- "IKYFL" - Tee Grizzley
- "TF?" - Don Toliver
- "Don't Chart" - Cardi B
- "GMA" - JT
- "Power Trip" - JENNIE
- "Blood in Your Eyes" - Tove Lo
- "Sweet Like Candy" - Camila Cabello
- "Only One" - Fcukers
- "Sandunguea" - Arca
- "TRDWFE" - Rina Sawayama
- "All Again" - Rose Gray
- "Crazy for You" - Lana Del Rey
- "Largate" - Kali Uchis & Helado Negro
- "No Me Busques" - Omar Apollo
- "Bright Lights, Big City" - Keith Richards
- "Stone Kold Krazy Luuv" - Jesse Johnson & Dâm-Funk
- "Overtown Lights" - Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper