W środę, 11 listopada, z okazji Święta Niepodległości, TVP zorganizowała specjalny koncert pod hasłem "Wspólna Niepodległa". Czołowe gwiazdy polskiej estrady, takie jak Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Margaret, Kasia Sienkiewicz, Tomasz Organek, Igor Herbut, Igo, Tatiana Okupnik, Grubson, Kasia Stankiewicz, Kasia Lins, Marika czy Natalia Muianga, zaprezentowały się w wyjątkowym repertuarze. Artyści reprezentowali poszczególne województwa, śpiewając tradycyjne pieśni i melodie ze swoich rodzinnych stron - w odświeżonych aranżacjach.

Na scenie towarzyszyli im m.in. Jan Smoczyński, Kapela Maliszów oraz zespół Dagadana. Cały wieczór zainaugurował prezydent Warszawy - Rafał Trzaskowski. Ze sceny przemówił do zgromadzonej widowni i wspomniał o tragedii, która kilka dni temu miała miejsce w Krakowie, podkreślając, że jest to "moment, kiedy powinniśmy być razem". Na koniec zaprosił Polaków do wspólnego świętowania w ramach koncertu.

"Szesnaście regionów - muzyka bardzo różna, bo Polska jest różna i jesteśmy silni tą różnorodnością. A tego dnia właśnie jesteśmy razem, aby oddać hołd wszystkim bohaterom naszej wolności. Aby być razem, i mimo tych trudnych czasów razem patrzeć z nadzieją w przyszłość. Dobrego koncertu i bądźmy razem" - mówił.

Widzowie ostro ocenili koncert w TVP z okazji Święta Niepodległości. "Straszne", "Niewypał", "Komuś się coś pomyliło"

Po koncercie "Wspólna Niepodległa" w sieci pojawiły się setki komentarzy. Widzowie TVP ostro ocenili muzyczne popisy gwiazd. Choć większość z nich nie miała zastrzeżeń co do samych artystów, spora część oglądających i tak nie była zadowolona z show. Wszystko przez repertuar i aranżacje, które ich zdaniem odbiegały od tematyki święta.

"Co to za byle jaki koncert. Jedyny plus to pani od języka migowego. Konia z rzędem temu, kto zna te pieśni ludowe", "Straszne", "Koncert niewypał. Może ze trzy piosenki adekwatne do sytuacji, ale reszta klapa", "Co to ma być?!", "TVP pomyliła święta, ten koncert nie pasował, porażka", "Nieporozumienie... Co to miało być?", "Spodziewałam się innego koncertu... W nawiązaniu do dzisiejszego święta", "Komuś się coś pomyliło. Cały ten koncert to cienizna. Największą gwiazdą była ta pani co migała", "Nie, nie, nie. Gdzie nasze piękne patriotyczne pieśni?", "Koncert porażka. Dzisiaj w domach ludzie powinni świętować niepodległość, śpiewając pieśni z tego okresu. Nie ujmując artystom, repertuar źle dobrany do dzisiejszego święta", "Koncert fatalny. Smutek aż kapie ze sceny. Powinniśmy skakać z radości, że żyjemy w wolnym kraju, a my wiecznie smutni i wyjący", "Patrzę i czuję zażenowanie", "Ten koncert to porażka! Jestem bardzo rozczarowana", "Nie podobało mi się, musiałam przełączyć na inny kanał" - czytamy na facebookowym profilu Telewizji Polskiej.

Maryla Rodowicz uratowała koncert w TVP? "Jeden normalny występ, reszta porażka"

W mediach społecznościowych TVP pojawiły się również pozytywne komentarze - w szczególności dotyczące występu Maryli Rodowicz. Polacy jednogłośnie przyznali, że to Królowa Polskiej Piosenki uratowała wieczór. Widzom przypadła do gustu jej spektakularna wersja znanej pieśni "Hej, Sokoły".

"Królowa jest tylko jedna, brawo Maryla", "Jak zwykle wyczekiwana Maryla nie zawiodła", "To jedyna normalna piosenka w tym koncercie. A wykonanie świetne", "Uratowała koncert! Królowa", "Jeden normalny występ, reszta porażka", "Maryla niepokonana", "Piękny utwór i piękne wykonanie" - czytamy na Facebooku.