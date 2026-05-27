We wtorek, 26 maja, na Arenie Toruń odbył się wyjątkowy koncert "Nie ma jak u Mamy", który stacja Polsat transmitowała na żywo. Na scenie wybrzmiały wzruszające utwory, które gwiazdy zadedykowały swoim ukochanym rodzicielkom. Usłyszeliśmy m.in. przeboje "Sailing" Roda Stewarta w wykonaniu Rafała Brzozowskiego, "Czy ten Pan i Pani" oraz "Prywatna madonna" zaśpiewane przez Anię Wyszkoni, "A wszystko to, bo ciebie kocham" od Ich Troje czy "Cudownych rodziców mam", które zaprezentowała Doda.

Wśród wykonawców znaleźli się jeszcze Gromee i Wac Toja, Pectus, Halina Mlynkova, Viki Gabor, Alicja Szemplińska oraz Piotr Kupicha. Wydarzenie poprowadził Tomasz Wolny, który zaprosił na scenę swoją mamę, Danutę. Artystów na scenie wspierała orkiestra Grzegorza Urbana.

Widzowie Polsatu wyraźnie poruszeni koncertem "Nie ma jak u Mamy". "No i poryczałam się..."

Koncert "Nie ma jak u Mamy" zachwycił widzów Polsatu, o czym świadczą komentarze, które pojawiły się w sieci tuż po jego zakończeniu. Internauci tłumnie chwalą dobór repertuaru oraz gwiazd, a także poruszeni są wyjątkowym klimatem wydarzenia. Największym echem w internecie odbiły się występy Dody oraz gwiazdy tegorocznej Eurowizji, Alicji Szemplińskiej.

"Piękny koncert, wzruszający. Brawo Polsat", "Przepiękny koncert, dziękuję", "Super - brawo dla wykonawców", "No i poryczałam się... bo mnie moich tak bardzo brakuje, już tylko wspomnienia pielęgnuję", "Ciary!", "Trzeba przyznać, że bardzo chwyta za serce" - czytamy na Facebooku.

"Łzy popłynęły mi ze wzruszenia. Naprawdę doskonałe wykonanie trudnego utworu", "To było magiczne", "Piękne wykonanie. Takie prawdziwe, naturalne, bez ozdobników. Łzy popłynęły...", "Stanęła na wysokości zadania. Jedno z lepszych wykonań tego utworu" - pisali oglądający o coverze "List do mamy" w wykonaniu Szemplińskiej.

"Cudowny utwór i głos", "Wszyscy wykonawcy genialni, ale Doda, sama w sobie - autentyczna!", "Głos jak dzwon, mega. Na żywo zawsze idealnie", "Dorotka, jesteś wspaniała i taka wrażliwa", "Królowa jest tylko jedna" - można było przeczytać pod nagraniem z fragmentem występu Dody.

Co dla Alicji Szemplińskiej oznacza hasło "Nie ma jak u Mamy"? "Kojarzy mi się z uśmiechem mojej mamy i jej obecnością"

Za kulisami koncertu Polsatu Alicja Szemplińska udzieliła wywiadu Interii Muzyce, w którym wyznała, co znaczy dla niej hasło "nie ma jak u mamy". "Kojarzy mi się z domem rodzinnym, z uśmiechem mojej mamy i z jej obecnością" - powiedziała artystka.

Alicja Szemplińska w Polsacie sięgnęła po utwór Violetty Villas. "Ma dla mnie sentymentalne znaczenie" INTERIA.PL

We wspomnianej rozmowie gwiazda tegorocznej Eurowizji wyjaśniła, dlaczego - w hołdzie ukochanej mamie - sięgnęła po poruszający utwór Violetty Villas. "Ma dla mnie bardzo sentymentalne znaczenie. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale w mojej rodzinie jest to bardzo lubiana i wyjątkowa piosenka. Cieszę się, że mogłam ją wykonać na tak pięknym koncercie" - podkreśliła Szemplińska.

Piosenkarka wróciła wspomnieniami do swojego dzieciństwa i wyznała, że była spokojnym dzieckiem, które nie sprawiało większych problemów. Na koniec rozmowy złożyła także specjalne życzenia wszystkim rodzicielkom. "Wszystkim mamom oglądającym ten wywiad życzę dużo siły, dużo zdrowia i nie zapominajcie, jesteście najlepsze. Kochamy was" - skwitowała.

Alicja Szemplińska z mamą za kulisami koncertu "Nie ma jak u Mamy" w Polsacie Marcin Gadomski AKPA

Viki Gabor zaśpiewała w hołdzie dla mamy utwór "Skyfall". "To pierwsza piosenka, którą zadedykowałam swojej mamie jako dzieciak

Jedną z gwiazd koncertu Polsatu z okazji Dnia Mamy była także Viki Gabor. Dla 18-latki hasło "nie ma jak u mamy" oznacza z kolei po prostu, że "u mamy jest najlepiej".

Viki Gabor o relacji z mamą. "To, że daje sobie ze mną radę, to jest naprawdę cud" INTERIA.PL

"Słuchajcie, jestem tu dzisiaj z mamą i mega się cieszę, że w takim wyjątkowym dniu mogę dla niej zaśpiewać. Jest to najpiękniejszy dzień, jaki może być. Mama jest dla mnie bardzo ważną osobą i myślę, że każda mama w ten dzień czuje się wyjątkowo" - mówiła Viki Gabor dla Interii, przyznając jednocześnie, że jej rodzicielka stresowała się przed telewizyjnym występem.

W dalszej części rozmowy młoda artystka wyznała, dlaczego przy okazji koncertu na Dzień Matki zdecydowała się wybrać utwór "Skyfall" z repertuaru Adele. "Pamiętam, że śpiewałam ją w szkole na przedstawieniu i to jest pierwsza piosenka, którą zadedykowałam swojej mamie jako dzieciak. Stwierdziłam, że fajnie ją odnowić i zaśpiewać teraz - jestem o wiele dojrzalsza niż wtedy, więc mogę zaśpiewać ją o wiele lepiej" - zdradziła Viki Gabor.

Viki Gabor z mamą podczas koncertu "Nie ma jak u Mamy" w Polsacie Marcin Gadomski AKPA

18-letnia gwiazda niedawno przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. Jak udaje jej się znaleźć czas dla rodziców?

Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 jakiś czas temu wyprowadziła się z domu. W rozmowie z Interią ujawniła, za czym z rodzinnego domu tęskni i jak udaje jej się znaleźć czas dla najbliższych. "Mieszkam trochę tu i trochę tu. Teraz miałam małą przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę podróżuję i jestem u swoich rodziców bardzo często. Jestem w stanie pogodzić to, że mieszkam w dwóch różnych krajach - i tak mam czas na spędzanie go z rodziną" - powiedziała piosenkarka.

Przy okazji koncertu Polsatu Viki Gabor złożyła także życzenia wszystkim mamom. "Do wszystkich mam - jesteście naprawdę super! Jesteście wyjątkowe. (...) Jesteście naprawdę silne i to, że dajecie sobie radę... To, że moja mama daje sobie ze mną radę, to jest naprawdę cud. Więc jesteście silne, jesteście niesamowite i ściskam was wszystkie bardzo mocno, całuję" - podsumowała artystka.

Ania Wyszkoni o relacji z mamą. "Po kłótni mogę się przytulić" INTERIA.PL