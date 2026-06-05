Widzowie nie zostawili suchej nitki na Debiutach w Opolu. "Nie dało się słuchać"

Na scenie Amfiteatru Tysiąclecia zaprezentowało się dziesięcioro wykonawców: Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko, Julia Wasilewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć oraz zespół 21 Gram. Jury przyznało główną nagrodę - prestiżowe wyróżnienie im. Anny Jantar wraz z czekiem na 30 tysięcy złotych - Karolinie Charko za utwór "Hamak". Drugie miejsce i nagrodę publiczności (20 tysięcy złotych) należą do Mai Oleśków, trzecie ex aequo przypadło Martynie Baranowskiej i zespołowi 21 Gram, który zgarnął też wyróżnienie ZPAV.

Werdykt ogłoszony, emocje nie opadają

O ile jury nie miało wątpliwości, o tyle widzowie oglądający transmisję szybko zabrali głos w mediach społecznościowych - i nie byli szczególnie łaskawi. Internauci narzekali przede wszystkim na brak scenicznej energii, niewyraziste kompozycje oraz wrażenie, że kolejne występy zlewały się w jedną, trudną do zapamiętania całość. Powtarzał się też zarzut, że w tym roku zabrakło choćby jednego utworu z potencjałem na przebój. Pojawiało się również sporo krytyki dla zwycięskiego utworu.

"Nie dało się słuchać, co to są za piosenki???", "Masakra, kto to wygrał", "Nie wiem czym kierowało się jury", "Debiuty w tym roku poziom nijaki. A już nagroda Anny Jantar żenada. Dobrze, że ta Maja była", "Kiedyś 'Opole' wypuszczało przeboje, które nuciła cała Polska, a tego chyba nie da rady", "Debiuty w tym roku to porażka. Żadna piosenka nie była na miarę Opola" - czytamy w komentarzach na oficjalnych profilach TVP w mediach społecznościowych.

Tegoroczny festiwal w Opolu trwa od czwartku do niedzieli, 7 czerwca. "Debiuty" to tradycyjnie jego pierwsza, konkursowa odsłona.

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