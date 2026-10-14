Po informacji Ralpha Kaminskiego, dotyczącej jego podupadnięcia na zdrowiu i potrzeby uzyskania chwili oddechu, w internecie pojawiło się wiele słów wsparcia. Poruszający post wokalisty skomentowało wiele polskich gwiazd, w tym m.in. Katarzyna Nosowska, Joanna Kulig, Natalia Przybysz czy chociażby Maja Ostaszewska.

"Kochani, ze względów zdrowotnych muszę wycofać się ze wszystkich aktywności zawodowych, jakie miałem zaplanowane na październik i skupić się wyłącznie na powrocie do formy/zdrowia. Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać. Wracam w listopadzie, dbajcie o siebie!" - poinformował Ralph Kaminski w mediach społecznościowych i, choć powodem nagłej decyzji 35-latka okazały się problemy zdrowotne, piosenkarz nie ujawnił szczegółów swoich dolegliwości.

Ralph Kaminski miał napięty grafik. W październiku postawił na dojście do siebie

Ralph Kaminski w marcu 2026 roku zaprezentował fanom swój najnowszy album "Góra" - to piąty krążek w karierze wokalisty, a zarazem jego czwarta autorska płyta. Materiał promowały utwory takie jak "Nie bój się na zapas!, otwiera się w nowym oknie", "Ostatni dzień lata", "List z wielkiego miasta" oraz "Ania, otwiera się w nowym oknie".

Artysta aż dwukrotnie ruszał w trasę koncertową, podczas której prezentował publiczności w całej Polsce premierowe piosenki na żywo. Pierwsza odsłona serii koncertów odbyła się w sezonie jesienno-zimowym, na przełomie ubiegłego i obecnego roku. Druga przypadła na lato, czyli okres plenerowych wydarzeń, dzięki czemu wokalista pojawił się m.in. na Męskim Graniu, Erste Letnich Brzmieniach oraz Open'er Festivalu. Niedawno wokalista poinformował o trzeciej, a zarazem finałowej części trasy promującej album "Góra".

Wokalista zaplanował kilkanaście koncertów w różnych zakątkach Polski - zdążył już zainaugurować trasę koncertem w Białymstoku, który odbył się 24 września br. Następny występ miał mieć miejsce 11 października w Suwałkach, jednak fani będą musieli poczekać na kolejne zawodowe kroki swojego idola, który przeznacza październik na dojście do siebie.

Ralph Kaminski na festiwalu w Opolu. To prawdziwe święto polskiej muzyki Interia INTERIA.PL

Fani dokopali się do daty powrotu idola. Ralph Kaminski wystąpi już w listopadzie

Jak wiadomo, nagłe zmiany w koncertowym grafiku dotyczyły również jego gościnnych występów m.in. podczas Koncertu "novOsiecka" w katowickim NOSPR oraz wydarzenia Beksiński.Live we wrocławskiej Hali Stulecia.

Jak zauważyli fani i jak zapowiada oficjalna strona internetowa Ralpha Kaminskiego, wokalista wystąpi dopiero 2 listopada w Szczecinie. Już następnego dnia (3 listopada) piosenkarz pojawi się w Koninie, zaś 8 listopada zawita do Wrocławia. Cztery dni później Ralph zaśpiewa w Częstochowie (12 listopada), a 13 listopada wystąpi w Bielsku-Białej. Natomiast 21 listopada zawita do Działdowa, gdzie będzie główną gwiazdą Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Hoffer Superhit Festival.

Listopadowe występy Ralpha Kaminskiego z jego oficjalnej strony internetowej ralphkaminski.com materiał zewnętrzny

Występy Ralpha Kaminskiego zaplanowane na grudzień (2026) i styczeń 2027 roku ralphkaminski.com materiał zewnętrzny

Maryla Rodowicz i Ralph Kaminski o wspólnym singlu. To nowa wersja wielkiego przeboju INTERIA.PL



