Wersow i Friz to obecnie jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Młodzi influencerzy od wielu lat królują nie tylko wśród twórców YouTube'owych, lecz także na listach przebojów m.in. z hitami "NA ZAWSZE" czy "TAKA SAMA". Duet łączy nie tylko pasja do tworzenia treści w internecie, lecz także wielka miłość.

W tym roku Wersow i Friz świętują ósmą rocznicę związku. W 2025 r. przypieczętowali swoją relację sekretnym ślubem. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, lecz influencerom towarzyszyły kamery - zarówno podczas przygotowań, jak i składania przysięgi oraz wesela. Później zakochani zdecydowali się pokazać ślubne nagrania w formie filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online", który fani mogli obejrzeć w kinach w całej Polsce. Weronika i Karol wychowują wspólnie także córkę, Maję, która w czerwcu skończyła trzy lata.

Wersow i Friz przekazali radosną nowinę! Na świat przyszedł ich syn

W styczniu 2026 r. Wersow podzieliła się z obserwatorami wieśćmi o swojej drugiej ciąży. Od tamtej pory internauci odliczali dni do porodu, zgadując w międzyczasie płeć dziecka i obstawiając, jak będzie miało ono na imię. Dziś influencerka oficjalnie ogłosiła, że jej druga pociecha przyszła już na świat!

Na instagramowym koncie Weroniki pojawiły się zdjęcia, do których zapozowała wraz ze swoim ukochanym Karolem oraz nowonarodzonym dzieckiem, w szpitalnym łóżku. W tle widać bukiety kwiatów oraz balony w kolorze niebieskim, potwierdzające, że Maja doczekała się młodszego braciszka. "Witaj na świecie Synku" - napisała influencerka w opisie fotografii.

Fani cieszą się razem z Wersow. Wciąż zastanawiają się, jak będzie miał na imię syn influencerki

Młodą mamę błyskawicznie zalała fala komentarzy od obserwatorów i kolegów oraz koleżanek z branży. "Gratulacje!", "Dużo zdrówka dla was", "Dzień dobry, maluchu", "Witamy cię, mały Frizoluszku", "Ale słodziak", "Mały Wiśniewski", "Ale się cieszę", "Wszystkiego, co najlepsze dla Was, Majusi i nowonarodzonego synka" - czytamy na Instagramie.

Jakiś czas temu twórczyni internetowa, podczas streamu charytatywnego Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters, ogłosiła, nad jakimi imionami dla synka zastanawia się wraz z mężem. Podała wówczas trzy propozycje: Oliwier, Leoś i Franek. Na razie nie wiadomo natomiast, na które z imion ostatecznie zdecydowali się Weronika i Karol.

Wersow przechodziła drugą ciążę nieco inaczej niż pierwszą

Wersow w ostatnich miesiącach chętnie dzieliła się z fanami ciekawostkami dotyczącymi ciąży. Opowiadała o swoim samopoczuciu i stanie zdrowia, podkreślając, że przeżywa cały ten okres zupełnie inaczej niż poprzednio. Ostatecznie cała ciąża przebiegła bez większych problemów. W jednym z instagramowych filmików, który zamieściła niedługo przed terminem porodu, wyjawiła, z jakimi wyzwaniami fizycznymi musiała się uporać.

"Zauważyłam, że w tej ciąży o wiele mniej odczuwam opuchliznę. Mimo że oczywiście mam zdjęte już pierścionki, bo ręce mi bardzo puchną i stopy to są takie po prostu standardowe części ciała, które w ciąży szczególnie na tej końcówce puchną, to i tak mam wrażenie, że zapobiegłam takiemu permanentnemu puchnięciu nóg, szczególnie łydek, które w tamtej ciąży musiałam, słuchajcie, nawet przebadać z doktorem specjalistą" - mówiła Wersow.