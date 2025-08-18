20 i 21 czerwca br. w krakowskiej Tauron Arenie odbyła się druga edycja Ekipa Festiwal. Impreza nie była tylko okazją do spotkań internetowych twórców z fanami, ale również pełnoprawnym wydarzeniem muzycznym. W ubiegłym roku na scenie pojawili się m.in. Genzie, Mortal oraz Trzech Króli, a także sam Friz, który zaskoczył publiczność własnym występem.

Z kolei podczas tegorocznej edycji wystąpili m.in. Friz, Wersow ("Taka sama", "O Północy", "Dorosłe serce"), Roxie Węgiel, Genzie, Mr. Polska, Julia Żugaj, Kacper Blonsky, Modelki oraz Tribbs. Niedługo po tym Friz i Wersow zniknęli z internetu, a fani podejrzewali, iż szykują duży projekt. Owym projektem okazał się ślub i... premiera filmu, który już jesienią trafi na duży ekran!

Wersow i Friz są już po ślubie. Opublikowali zdjęcia z tajemniczego projektu filmowego

"Powiedzieliśmy sobie 'TAK'. Zniknęliśmy na dwa miesiące... bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. (...) Chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. A teraz wracamy - szczęśliwsi niż kiedykolwiek - i już niedługo zobaczycie naszą historie na dużym ekranie" - zapowiedzieli Wersow i Friz we wspólnym poście na Instagramie.

"To film nie tylko o tym jednym dniu, ale przede wszystkim o nas, o naszym związku. Premiera 'FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online' już 3 października w kinach. Miłość, która przetrwa każdy kadr, każdą burzę i każdą chwilę" - poinformowali fanów influencerzy.

