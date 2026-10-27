Werdykt w "Tańcu z gwiazdami" doprowadził Helenę Englert do łez. "To nie jest łatwe"

Helena Englert i Roman Osadchiy mają przed sobą najbardziej wymagający tydzień od rozpoczęcia udziału w "Tańcu z gwiazdami". Kolejne choreografie powstają równolegle z pracą aktorki w teatrze.

"Gram trzy spektakle i mam próbę wznowieniową. Nie mieliśmy jeszcze takiego tygodnia, żebym miała tyle pracy" - zdradziła Englert w rozmowie z Plejadą.

Szczegóły następnego występu pozostają tajemnicą. Uczestniczka powiedziała jedynie, że przygotowywane tańce będą wymagały od niej i Osadchiyego dodatkowej pracy. "Trochę nie wiem, czy wystarczy nam godzin w dobie, ale zrobimy, co możemy" - zapewniła.

Awans Heleny Englert miał gorzki finał

W poprzednim odcinku para wykonała rumbę do przeboju "Beneath Your Beautiful". Jurorzy przyznali jej 38 punktów, dzięki czemu Englert i Osadchiy uniknęli dogrywki oraz zapewnili sobie miejsce w kolejnym etapie.

O pozostanie w programie walczyli natomiast Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska, Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta oraz Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz. Decyzją jurorów odpadli Smaruj i Tarnowska.

Dopiero w rozmowie po programie dało się zauważyć, jak bardzo Englert przeżyła ten werdykt. Aktorka rozpłakała się, tłumacząc, że uczestników łączy dziś znacznie więcej niż wspólna rywalizacja.

"Wiemy, że takie są zasady projektu, że ludzie muszą odpadać, ale to po prostu nie jest łatwe" - przyznała.

Magdalena Tarnowska była jej najbliższą osobą w programie

Odejście Magdaleny Tarnowskiej okazało się dla Englert szczególnie bolesne. Zaprzyjaźniły się podczas kolejnych tygodni prób i nagrań. Kontakt utrzymywały także poza studiem.

"Była taką moją największą sojuszniczką tutaj w programie. Dzwoniłyśmy do siebie i gadałyśmy godzinami przez telefon" - opowiadała aktorka.

Englert liczy, że eliminacja nie zakończy ich znajomości. Zaprosiła już Tarnowską na trening i zapewniła, że będzie za nią tęsknić. Przy okazji zauważyła, że atmosfera za kulisami znacznie różni się od tego, co mogą odczuwać widzowie.

"Fajnie się to ogląda w telewizji i sobie myślisz: «Dobra, już kończcie odcinek», ale jak się tutaj jest, to wcale nie jest takie śmieszne" - podsumowała.