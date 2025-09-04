"To utwór o miłości, bliskości trudnej do zrealizowania. Pomiędzy ludźmi wytwarzają się przeciwieństwa, lecz chęć pragnienia i uzależnienia od drugiej osoby jest silniejsza" - mówi Marcel Sabat o "Co mam ci powiedzieć".

W piosence towarzyszy mu Jucy - pod tym pseudonimem kryje się Justyna Duda, grająca na ukulele wokalistka, songwriterka i fotomodelka.

"Ta piosenka, to taka rozterka emocjonalna, między tym czego druga osoba pragnie, a za czym realnie tęskni. Czasem, jak trudno pogodzić pragnienie bliskości z ukochaną osobą z potrzebą wolności" - tłumaczy Jucy.

Marcel Sabat i Jucy razem

Utwór "Co mam Ci powiedzieć" stworzyli Jucy (muzyka, tekst) i Marcin Nierubiec (muzyka), kompozytor współpracujący z m.in. Marylą Rodowicz, Dodą, Michałem Bajorem, Krzysztofem Krawczykiem, Gromeem, a ostatnio z Anną Jurksztowicz (piosenka "Varsovie" nagrana z Chrisem Schitullim).

Produkcją i realizacją piosenki zajął się Andrzej Perkman, a za teledysk odpowiada Mikołaj Pływacz.

Kim jest Marcel Sabat?

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi związany jest m.in. z warszawskim Teatrem Kamienica, gdzie grał w spektaklu "Miłość i polityka".

Szerszej publiczności dał się poznać rolą Zośki w filmie "Kamienie na szaniec" oraz jako Darek, były chłopak Natalii w serialu "M jak miłość". W 2018 r. zagrał w filmie "Kamerdyner" Filipa Bajona.

W ósmej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" (jesień 2017) w Polsacie zajął siódme, przedostatnie miejsce. Najlepiej mu poszło jako Amanda Lear, wcielił się również w m.in. Stromae, Ozzy'ego Osbourne'a, Johnny'ego Casha i Janusza Panasewicza z Lady Pank.

W 2018 r. wypuścił debiutancki singel "Zapomniany", a rok później pojawiła się piosenka "Potrzebuję cię". Współautorem obu kompozycji był wspomniany Marcin Nierubiec.

Marcel Sabat o karierze po "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Newseria Lifestyle/informacja prasowa