Trwa 19. edycja "Tańca z Gwiazdami", a w wyścigu o Kryształową Kulę walczy już tylko dziewięć par. Jedną z uczestniczek show Polsatu jest Helena Englert, która w ostatnich latach bije rekordy popularności. Zaczynała jako aktorka - już w wieku dwóch lat pokazała swój talent w dziele Juliusza Machulskiego "Superprodukcja". Później grała w filmach, takich jak "Wszystko dla mojej matki" czy "Pokusa", a także serialach "#BringBackAlice" czy "Barwy Szczęścia".

Obecnie spełnia się także w roli piosenkarki. Choć wydała dotychczas jedynie kilka singli, takich jak "MILCZ", "WSZYSTKO NA NIC" czy "PANI DOMU", zdążyła już zgromadzić spore grono odbiorców. Miała też okazję występować na największych festiwalach, takich jak Open'er Festival czy Męskie Granie. Większość Polaków kojarzy Helę dzięki jej nazwisku - rodzicami artystki jest bowiem słynna para aktorów: Beata Ścibakówna i Jan Englert.

Błyskawicznie rozwijająca się kariera Heleny i jej rodzinne powiązania jakiś czas temu stały się sensacją w sieci. Część internautów zaczęła nazywać aktorkę i piosenkarkę "nepo baby", spekulując, że wszelkie kontrakty ma rzekomo załatwiać jej ojciec. Choć 26-latka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że na filmowe i teatralne role oraz inne zawodowe projekty zawsze pracuje sama, nie powołując się na rodzinę, to część odbiorców wciąż wylewa na nią falę ostrej krytyki.

Helena Englert zaprosiła ojca do rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami"! Jak im poszło?

W minioną niedzielę widzowie Polsatu byli świadkami wielkich wzruszeń i emocjonalnych choreografii. Wszystko dzięki rodzinnemu odcinkowi "Tańca z Gwiazdami", na który - przy okazji każdej edycji - oglądający czekają z niecierpliwością. Tego wieczoru Helena postanowiła zatańczyć ze swoim ojcem. Jan Englert tuż przed niedzielną emisją wyraźnie się stresował, a nawet żartował, że "spróbuje się nie skompromitować".

Helena wraz ze swoim ojcem oraz partnerem tanecznym, Romanem Osadichiym, najpierw zaprezentowali publiczności i jurorom eleganckiego walca. Po chwili jednak 83-letni aktor zdjął z siebie marynarkę, odsłaniając napis "Go Hela!" na plecach białej koszuli. Córka zamieniła wówczas wieczorową suknię na szaloną miniówkę i zaczęła tańczyć energiczny rockandrollowy układ. Jak się okazało, to Jan Englert był pomysłodawcą niespodzianki. Występ zakończył z kolei widowiskowym skokiem w ramiona Romana Osadchiyego.

Występ Englertów nagrodzony został owacją na stojąco i głośnymi oklaskami. Nawet jurorzy nie mogli wyjść z podziwu, przyznając uczestniczce 38 punktów. Helena została nagrodzona aż dwiema dziesiątkami - od Julii Wieniawy i Tomasza Wygody.

"Widać, po kim Helena ma charakterek. Panie Janie, tutaj nastąpiła historyczna zamiana ról. Zawsze to pan prowadził i opiekował się Heleną, a dziś to Helena opiekowała się panem, żeby pan błyszczał na parkiecie. I udało się wam to zrobić naprawdę wybitnie" - komentowała występ Wieniawa.

Jan Englert zażartował z krytyki, która spotyka Helenę. "Chcę podziękować mojej córce, że załatwiła mi udział w tym programie"

Tuż po zejściu z parkietu Jan Englert zabrał głos przed kamerami Polsatu i skomentował swój udział w tańcu z gwiazdami. Rzucił przy tym zabawny komentarz, nawiązujący do fali krytyki, z którą wciąż zmuszona jest mierzyć się Helena. "Chcę podziękować mojej córce, że załatwiła mi udział w tym programie" - powiedział aktor, wywołując salwę śmiechu wśród publiczności i jury.

Julia Wieniawa dopytała 83-latka o to, czy jest dumny z osiągnięć swojej córki. Englert odpowiedział równie wymownie. "Co nie powiem, to i tak będzie przekręcone. To jest naturalne. Dobrze, jeśli rodzice są dumni z dzieci, ale jeszcze lepiej, jeśli dzieci są dumne z rodziców" - podsumował.