W sieci zawrzało po koncercie Telewizji Polskiej. "Dramat"

Pod publikacjami Telewizji Polskiej na Facebooku, dotyczącymi "Lata z Radiem i Telewizją Polską" w Mrozach wyraźnie dominowały entuzjastyczne opinie na temat występu Andrzeja Piasecznego. Widzowie zwracali uwagę na jego repertuar, głos i atmosferę, którą stworzył podczas koncertu.

"Pięknie jak zawsze", "I ten ujmujący uśmiech, rozpływam się:, "Brawo, piękne słowa, pięknie zaśpiewane", "Jak zawsze super i najważniejsze, zawsze śpiewa na żywo" - czytamy.

Nie wszystkie występy zostały jednak tak ciepło przyjęte.

Występ Blanki wywołał burzę

Dużo ostrzejsze reakcje wywołała Blanka, znana między innymi z reprezentowania Polski na Eurowizji. Części komentujących nie przypadł do gustu jej sceniczny strój podczas rodzinnego wydarzenia transmitowanego przez Telewizję Polską, inni komentowali z kolei bardziej techniczne aspektu.

"Niestety czasy, kiedy piosenkarka wyglądała jak dama, minęły. Źle się na to patrzy", "To striptiz, czy koncert???", "Jakby umiała śpiewać to ok", "A może by tak kogoś na scenę wpuścić, kto śpiewać umie", "Dramat", "Potrafi tylko jedną piosenkę?" - pisali wyraźnie niezadowoleni internauci.