W sieci zawrzało po koncercie Roksany Węgiel. "Może się znudzić..." kontra "Ślicznie śpiewa"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Roksana Węgiel dołączyła do grona artystów występujących w ramach letniej trasy "Lato z Radiem i TVP", tym razem odwiedzającej Poddębice. 21-letnia wokalistka przyciągnęła tłumy fanów, prezentując wyjątkową kreację sceniczną. Pod postami stacji na temat koncertu wywołała się jednak ostra dyskusja na temat występu gwiazdy.

Roksana Węgiel wystąpiła w Poddębicach podczas trasy Lato z Radiem i TVP, a jej repertuar i stylizacja wywołały burzliwą dyskusję w sieci.
Roksana Węgiel zaśpiewała na koncercie "Lata z Radiem i TVP"Jacek Kurnikowski AKPA

Roksana Węgiel postawiła podczas koncertu w Poddębicach na długą, błękitną sukienkę wykończoną tysiącami drobnych, lśniących kryształków. Asymetryczny krój na jedno ramię i delikatne drapowania w okolicy dekoltu nadały stylizacji elegancki, a jednocześnie nowoczesny charakter.

Stylizacja bez dwóch zdań stała się najbardziej pozytywnie przyjętym aspektem. Pod postami TVP w mediach społecznościowych zaroiło się jednak od bardzo różnorodnych komentarzy oceniających występ artystki.

Zobacz również:

Ewelina Flinta wystąpił na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2026
Pol'and'Rock Festival

Ewelina Flinta na Pol'and'Rock Festivalu. Na jedno wspomnienie zaczął łamać się jej głos

Michał Boroń
Michał Boroń

Repertuar podzielił widzów

Na scenie w Poddębicach Węgiel zaprezentowała swój przebój "Błękit". To właśnie dobór utworu stał się źródłem największej ilości negatywnych komentarzy: "Ciągle śpiewa tą jedną piosenkę, może się znudzić...", "Super, ale ile razy widzimy te same piosenki, nic nowego, szkoda ich zamawiać".

Nie brakowało jednak komentarzy pozytywnie oceniających występ i stylizację artystki: "Ulubiona piosenka Roxie. Piękna sukienka idealna kolorystycznie pod tytuł", "Ślicznie śpiewa i zawsze pięknie ubrana", "Ładnie jej w tej błękitnej sukience" - czytamy.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze