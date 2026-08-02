W sieci zawrzało po koncercie Roksany Węgiel. "Może się znudzić..." kontra "Ślicznie śpiewa"

Roksana Węgiel postawiła podczas koncertu w Poddębicach na długą, błękitną sukienkę wykończoną tysiącami drobnych, lśniących kryształków. Asymetryczny krój na jedno ramię i delikatne drapowania w okolicy dekoltu nadały stylizacji elegancki, a jednocześnie nowoczesny charakter.

Stylizacja bez dwóch zdań stała się najbardziej pozytywnie przyjętym aspektem. Pod postami TVP w mediach społecznościowych zaroiło się jednak od bardzo różnorodnych komentarzy oceniających występ artystki.

Repertuar podzielił widzów

Na scenie w Poddębicach Węgiel zaprezentowała swój przebój "Błękit". To właśnie dobór utworu stał się źródłem największej ilości negatywnych komentarzy: "Ciągle śpiewa tą jedną piosenkę, może się znudzić...", "Super, ale ile razy widzimy te same piosenki, nic nowego, szkoda ich zamawiać".

Nie brakowało jednak komentarzy pozytywnie oceniających występ i stylizację artystki: "Ulubiona piosenka Roxie. Piękna sukienka idealna kolorystycznie pod tytuł", "Ślicznie śpiewa i zawsze pięknie ubrana", "Ładnie jej w tej błękitnej sukience" - czytamy.