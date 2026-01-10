W PRL-u każdy wiedział o czym śpiewa Karin Stanek. Teraz niewielu rozumie znaczenie hitu

Piosenka "Czekoladowy krem" powstała w 1966 roku specjalnie dla Karin Stanek i niemal natychmiast wrosła w pejzaż polskiego big-beatu. Dziś coraz częściej mówi się o niej jak o relikcie epoki, którego sens w pełni zrozumieją tylko ci, którzy pamiętają realia PRL-u.

Zespół Czerwono-Czarni należał wówczas do absolutnej czołówki. Założona w Gdańsku przez Franciszka Walickiego formacja od początku lat 60. kształtowała brzmienie polskiej muzyki młodzieżowej. Występy w Opolu, Sopocie i za granicą ugruntowały jej pozycję, a częste zmiany składu sprawiały, że grupa nie zamykała się w jednym stylu.

Po odejściu bardziej doświadczonych muzyków ciężar tworzenia repertuaru przejęli Ryszard Poznakowski i Zbigniew Bizoń. To właśnie wtedy zaczęły powstawać piosenki, które do dziś uchodzą za klasykę big-beatu.

Trudna współpraca z gwiazdą

Karin Stanek była w połowie dekady jedną z największych gwiazd sceny. Jej wcześniejsze przeboje znała już cała Polska. Kierownik zespołu Jerzy Kosiński uznał, że potrzebny jest nowy hit i zwrócił się z tym zadaniem do Poznakowskiego.

Kompozytor nie krył wątpliwości. "Nie czułem stylistyki Karin. Ciągle wydawało mi się, że inni zrobiliby to lepiej" - wspominał po latach w Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki. Przyznawał, że znacznie łatwiej pisało mu się dla Katarzyny Sobczyk, która intuicyjnie rozumiała jego pomysły.

Prosty pomysł trafił w sedno

Ostatecznie Poznakowski zdecydował się na minimalizm. Zamiast skomplikowanej formy postawił na prosty, rhythm and bluesowy schemat akordów. Chodziło o to, by dać Karin Stanek impuls do scenicznej eksplozji. "Karin to był sam żywioł, wystarczy tylko muzyczny pretekst, żeby tę bombę odpalić" - tłumaczył.

Tekst napisała Alina Krzewska, która wcześniej występowała w duecie z Katarzyną Sobczyk, a później zajęła się pisaniem piosenek. Jej propozycja była zaskakująca, ale trafiona.

Deser jako bohater piosenki

"Czekoladowy krem" opowiadał o jednym z najpopularniejszych deserów PRL-u. W kawiarniach wybór był symboliczny: albo krem sułtański, albo czekoladowy. Ten drugi stał się motywem przewodnim piosenki i natychmiast został rozpoznany przez słuchaczy.

Dla ówczesnej publiczności nie było w tym nic dziwnego. Piosenka trafiała w codzienne doświadczenie, a jednocześnie miała lekki charakter. Właśnie dlatego szybko stała się przebojem. Dziś "Czekoladowy krem" bywa odbierany jako utwór niezrozumiały bez kontekstu. Bez wiedzy o realiach PRL-u trudno pojąć, dlaczego piosenka o deserze mogła podbić listy przebojów. A jednak właśnie ta dosłowność czyni ją dokumentem epoki.

