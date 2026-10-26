Michał Szpak opuszcza Polskę. W końcu zdradził, dokąd się wybiera

Michał Szpak od lat pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych artystów polskiej sceny muzycznej. Koncertuje, pracuje nad nowymi utworami, a widzowie mogą oglądać go również w roli trenera "The Voice of Poland".

Teraz postanowił jednak na chwilę zamienić scenę i telewizyjne studio na zupełnie inne otoczenie. Pod koniec października wokalista planuje wyjazd do Meksyku.

Powód? Szpak od dawna marzył o tym, by zobaczyć na własne oczy, jak Meksykanie obchodzą Día de Muertos, czyli tradycyjne święto przypadające na przełom października i listopada.

W rozmowie z Party.pl przyznał, że tegoroczna podróż ma dla niego wyjątkowe znaczenie. Po miesiącach wypełnionych zawodowymi obowiązkami chce znaleźć czas na odpoczynek.

"Potrzebuję tego czasu dla siebie, bo ten rok naprawdę był bardzo, bardzo intensywny" - wyjaśnił artysta.

Michał Szpak wraca do dobrze znanego miejsca. Liczy na coś więcej

Co ciekawe, nie będzie to jego pierwsza podróż do Meksyku. Wokalista odwiedzał ten kraj już wcześniej i nie ukrywa, że ma do niego szczególny sentyment.

Podczas poprzednich pobytów przekonał się, że właśnie tam potrafi oderwać się od codziennego tempa życia. Tym razem zależy mu również na poznaniu lokalnych tradycji, których dotąd nie miał okazji obserwować o tej porze roku.

"Meksyk to jest takie miejsce, gdzie ja potrafię odpoczywać, gdzie ładuję baterie" - przyznał.

Szpak liczy, że podróż przyniesie mu nie tylko wytchnienie, ale również nowe inspiracje. Przed nim bowiem kolejne zawodowe wyzwania, a kontakt z inną kulturą od dawna stanowi dla niego ważną część podróżowania.

Czy Michał Szpak ma wyższe wykształcenie?

Choć Michał Szpak od lat zachwyca publiczność swoim głosem, nie posiada formalnego wykształcenia muzycznego. Przed laty próbował dostać się do warszawskiej szkoły muzycznej im. Fryderyka Chopina, jednak nie został przyjęty.

Artysta zdecydował się następnie na zupełnie inny kierunek i rozpoczął studia psychologiczne. W jednym z wywiadów przyznał jednak, że po roku przerwał naukę na studiach dziennych, ponieważ nie był w stanie pogodzić jej z obowiązkami zawodowymi.

W mediach pojawiały się sprzeczne informacje dotyczące jego dalszej edukacji. Nie ma zatem wystarczających podstaw, by jednoznacznie potwierdzić, że Michał Szpak ukończył studia wyższe i uzyskał dyplom.