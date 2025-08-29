31 października premierę będzie mieć szósta płyta Florence and The Machine - "Everybody Scream". Poznaliśmy już tytułowy singel "Everybody Scream" z nakręconym przez Autumn de Wilde teledyskiem, w którym wokalistce Florence Welch towarzyszy jeden z producentów, Mark Bowen z IDLES.

Teraz Brytyjczycy ogłosili szczegóły europejskiej trasy promującej nowe wydawnictwo. Nie zabraknie też występu w Polsce, gdzie Florence ma grono oddanych fanów.

Florence + The Machine znów w Polsce. Gdzie odbędzie się koncert?

Tournee rozpocznie się 6 lutego 2026 r. w Belfaście, a 7 marca grupa pojawi się w Tauron Arenie Kraków. Będzie to przedostatni koncert na europejskiej trasie. Wydarzenie organizuje Live Nation. Florence towarzyszyć będzie Paris Paloma, która otworzy wszystkie osiemnaście koncertów trasy "Everybody Scream".

Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmastera rusza 4 września o 10.00, a sprzedaż ogólna wystartuje 5 września o 10.00.

Praca nad "Everybody Scream" trwała dwa lata, album został napisany i wyprodukowany przez Florence Welch przy współpracy z bliskim gronem twórców, wśród których znaleźli się m.in. Mark Bowen z IDLES, Aaron Dessner oraz Mitski.

Po ratującej życie operacji podczas trasy "Dance Fever", okres rekonwalescencji zaprowadził Florence w stronę duchowego mistycyzmu, magii i folkowego horroru - gdy artystka zmagała się z ograniczeniami swojego ciała i badała znaczenie "uzdrowienia". Album zgłębia kobiecość, relacje, starzenie się i umieranie - ukazując mrok ukryty w codzienności.

Na przestrzeni pięciu albumów - "Lungs" (2009), "Ceremonials" (2011), "How Big, How Blue, How Beautiful" (2015), "High As Hope" (2018) i "Dance Fever" (2022) - Florence ugruntowała swoją pozycję jako jednej z najważniejszych artystek swojego pokolenia. Ma na koncie liczne pierwsze miejsca na listach w Wielkiej Brytanii i USA oraz wiele prestiżowych nagród.

Dzieliła scenę i współpracowała z ikonami muzyki, takimi jak The Rolling Stones, Lady Gaga czy Taylor Swift, a także wydała książkę z tekstami, poezją i ilustracjami - "Useless Magic".

