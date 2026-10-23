Ania Karwan i Kuba Badach poznali się w "The Voice of Poland". Czekała 10 lat

Muzyczne drogi Ani Karwan i Kuby Badacha przecięły się już dekadę temu. Wokalistka brała wówczas udział w siódmej edycji "The Voice of Poland", a podczas finału miała okazję wystąpić z Badachem. Wspólnie wykonali przebój Michaela Jacksona "Man in the Mirror".

To właśnie wtedy Karwan zapragnęła nagrać z nim własną piosenkę. Choć przez kolejne lata spotykali się przy różnych okazjach, długo nie potrafiła zdobyć się na konkretną propozycję.

W rozmowie z radiową Jedynką przyznała, że bardzo ceniła Badacha i miała poczucie, że nie jest jeszcze gotowa na taką współpracę. Dopiero z czasem nabrała pewności siebie i postanowiła zaryzykować.

"Od tamtej pory marzyłam, 10 lat równo" - wyznała, wspominając ich pierwszy występ.

Badach odmienił piosenkę Karwan. Wokalistka ujawniła kulisy

Efektem współpracy jest singiel "Będę tu na Ciebie czekać", który miał swoją premierę w październiku 2026 roku. Co ciekawe, piosenka początkowo opowiadała zupełnie inną historię.

Karwan wyobrażała sobie dwoje ludzi, którzy są zmęczeni codziennością i nieustannie spierają się o drobiazgi. Utwór przez pewien czas pozostawał niedokończony, ponieważ artystka czuła, że potrzebuje drugiego głosu.

Wszystko zmieniło się, kiedy do studia wszedł Kuba Badach.

"Dopiero kiedy Kuba nagrał swoje wokale, zrozumiałam, że potrafię dopełnić tę historię i dostrzec jej głębszy sens" - przyznała wokalistka.

Piosenka przestała być wyłącznie opowieścią o trudnych chwilach w związku. Dla Karwan stała się również refleksją nad przemijaniem, stratą i umiejętnością godzenia się ze zmianami.

Karwan i Badach zaskoczyli fanów. Posypały się gratulacje

Wspólny singiel spotkał się z ciepłym przyjęciem słuchaczy. Pod publikacjami dotyczącymi premiery pojawiły się gratulacje oraz komentarze osób zachwyconych połączeniem głosów artystów.

"Wspaniały duet", "Ale niespodzianka w czwartek" - pisali internauci.

Dla Karwan premiera ma jednak jeszcze jedno znaczenie. Po latach udało jej się zrealizować marzenie, które długo odkładała z obawy przed odmową.

Artystka zdradziła również w radiowym wywiadzie, że kończy pracę nad trzecim albumem. Nowe piosenki mają nawiązywać między innymi do stylistyki retro, brzmień akustycznych oraz muzyki lat 70. i 90.



