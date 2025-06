Wydany 16 czerwca 2000 r. album "Not That Kind" w USA dotarł ledwo na 168. miejsce na listach przebojów i szybko z nich spadł. Sprzedało się zaledwie 15 tysięcy egzemplarzy. Inaczej było w Europie i Nowej Zelandii, bo tam charakterystyczny głos Anastacii bardzo się spodobał. W Norwegii, Szwajcarii czy Niemczech album był na pierwszych miejscach zestawień.

To właśnie na naszym kontynencie Anastacia błyskawicznie zdobyła status wielkiej gwiazdy, który w późniejszym czasie umocniły kolejne przeboje: "Left Outside Alone", "Sick and Tired", "Paid My Dues" i "Boom" (oficjalna piosenka mundialu 2002 w Korei Południowej i Japonii).