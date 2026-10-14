W małżeństwie Roxie i Kevina pojawiły się wyzwania. "Sprawdzian wytrzymałości"

Roksana Węgiel opowiedziała o budowie podczas imprezy "Roztańczony PGE Narodowy". Prace trwają, ale piosenkarka i jej mąż nie zamierzają narzucać sobie tempa ani wyznaczać daty, do której wszystko musi być gotowe.

"Skupiamy się na tym, że ta budowa postępuje. Małymi krokami sobie po prostu to budujemy" - zdradziła w rozmowie z Kozaczkiem.

Jeszcze przed zakończeniem inwestycji małżonkowie przeprowadzili się do domu pod Warszawą. Leśna okolica przypadła im do gustu, a przede wszystkim pozwoliła spokojnie czekać na zakończenie prac.

Co Roksana Węgiel zrobi z obecnym domem?

Roxie nie traktuje obecnego miejsca jako rozwiązania na stałe. Gdy razem z mężem zamieszka w budowanym domu, dotychczasowa nieruchomość najprawdopodobniej trafi na wynajem.

"Nie chcieliśmy czuć presji, więc wyszło, że trochę wcześniej przeprowadziliśmy się do takiego domu, który jest na czas trwania budowy, a później na pewno będzie to inwestycja. Pewnie damy go pod wynajem" - wyjaśniła.

Wokalistka nie zamierza przy tym reklamować nieruchomości jako domu, w którym wcześniej mieszkała gwiazda. Chociaż wnętrza pojawiają się w jej materiałach publikowanych w sieci, popularne nazwisko nie ma być pretekstem do ustalenia wyższej ceny.

"Nie będę trąbiła o tym: 'O, ja tutaj mieszkałam'. Nie chcę, żeby to jakoś podbijało wartość wynajmu. Wystawię go w rozsądnej cenie, a kto będzie wiedział, ten będzie wiedział i tyle" - zapowiedziała.

Roksana Węgiel nie ukrywa, że dobrze odnalazła się poza Warszawą. "Szczerze? Uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć" - oceniła przeprowadzkę do leśnego zacisza.

Budowa domu to sprawdzian dla małżeństwa?

Artystka od początku miała świadomość, że realizacja planu będzie kosztowna. "Wiedziałam, że budowa domu to są ogromne koszta i wiedzieliśmy, na co się piszemy" - przyznała.

Poza finansami wyzwaniem jest także liczba decyzji, które małżonkowie muszą podejmować wspólnie. Węgiel uważa, że budowa może wiele powiedzieć o relacji i charakterach partnerów.

"Budowa to jest poniekąd taki sprawdzian wytrzymałości, jeśli chodzi o osobowość" - stwierdziła.

Wcześniejsza przeprowadzka miała jednak zdjąć z pary presję związaną z terminami. Roksana Węgiel zapewnia, że inwestycja nie stała się przyczyną małżeńskich konfliktów.

"Nie spinamy się już tak bardzo z tą budową. Na spokojnie, dom się buduje, my się nie kłócimy. Jest wszystko dobrze" - podsumowała.