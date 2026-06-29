W historii polskiej muzyki rozrywkowej niewiele jest utworów o tak niezwykłych losach jak "Rzuć to wszystko co złe" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Kompozycja, która dziś uchodzi za jeden z największych przebojów i symboli radosnego, polskiego popu, przez niemal cztery dekady pozostawała w cieniu, zupełnie zapomniana przez szerszą publiczność. Dopiero współpraca wokalisty z orkiestrą Mitch & Mitch sprawiła, że piosenka otrzymała swoje drugie życie, docierając na szczyty list przebojów.

Amerykańskie inspiracje w polskim wydaniu

Utwór "Rzuć to wszystko co złe" został stworzony w 1976 roku i otwierał stronę A debiutanckiego, imiennego albumu artysty. Muzykę skomponował sam Zbigniew Wodecki, natomiast autorem słów był Leszek Długosz. W oryginalnej wersji wokalistę wspierała orkiestra pod dyrekcją Wojciecha Trzcińskiego oraz popularna w tamtych latach grupa wokalna Partita.

Kompozycja wyraźnie czerpała z zachodnich wzorców, w szczególności z rozbudowanych, wyszukanych instrumentacji amerykańskiego artysty Burta Bacharacha oraz wczesnego popu rodem z Brazylii. Optymistyczny tekst i lekki, porywający śpiew Wodeckiego w połączeniu z bogatą warstwą muzyczną tworzyły dzieło, które znacznie wyprzedzało ówczesne krajowe trendy.

Dekady w muzycznym zapomnieniu

Mimo ogromnego potencjału kompozycyjnego, debiutancka płyta "Zbigniew Wodecki" oraz sam otwierający ją utwór nie odniosły spodziewanego sukcesu. Przez kolejne lata Zbigniew Wodecki święcił triumfy dzięki zupełnie innym przebojom, takim jak "Pszczółka Maja", "Chałupy Welcome to" czy "Zacznij od Bacha", a ambitny, debiutancki repertuar został zapomniany.

Przełom nastąpił nieoczekiwanie w 2015 roku, niemal cztery dekady po jego pierwotnej premierze. Z inicjatywy warszawskiego zespołu Mitch & Mitch, zafascynowanego debiutanckim albumem Wodeckiego z 1976 roku, doszło do niezwykłej, wielopokoleniowej współpracy. Artyści wspólnie "odkurzyli" zapomniany materiał, prezentując go w odświeżonych, rozbudowanych aranżacjach podczas serii koncertów, wspomaganych przez Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Cannibal Mitcha.

Zarejestrowane na żywo występy złożyły się na kultowy już album "1976: A Space Odyssey", wydany w maju 2015 roku nakładem wytwórni Lado ABC. Zwieńczeniem tego wielkiego muzycznego powrotu był spektakularny sukces utworu na gali Fryderyków w 2016 roku, podczas której "Rzuć to wszystko co złe" otrzymało prestiżową statuetkę w kategorii "Utwór roku". Piosenka w błyskawicznym tempie stała się międzypokoleniowym hitem i jednym z najczęściej odtwarzanych utworów artysty.

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