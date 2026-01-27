Już od pierwszych taktów utwór brzmiał jak coś więcej niż zwykła piosenka radiowa. Stał się zapisem zbiorowego doświadczenia, w którym prywatność ścierała się z szarą rzeczywistością wielkiej płyty, a potrzeba bliskości zderzała się z betonem dosłownie i w przenośni.

Historia piosenki zaczyna się na warszawskich Stegnach. W połowie lat 70. powstawało tam jedno z nowych osiedli, symbol modernizacji i spełnienia mieszkaniowych marzeń. W 1976 roku do jednego z bloków przy ulicy Portofino wprowadzili się Martyna Jakubowicz i jej ówczesny mąż Andrzej, autor tekstów. Mieszkanie w wieżowcu, bez balkonu, z widokiem na kolejne betonowe bryły, szybko okazało się dalekie od romantycznych wyobrażeń.

Jakubowicz po latach przyznawała, że betonowe ściany i powtarzalna architektura stały się dla niej synonimem "szarości komuny". Z okien rozciągał się widok na inne bloki, które skutecznie zasłaniały horyzont. To właśnie tam, w zwyczajny letni poranek 1980 roku, Andrzej Jakubowicz zobaczył scenę, która uruchomiła wyobraźnię. Po drugiej stronie podwórza w oknie pojawiła się skąpo ubrana sąsiadka. Ten obraz wystarczył, by w głowie autora zrodził się dobrze dzisiaj znany tekst. Bohaterką piosenki nie jest sama Martyna Jakubowicz, lecz anonimowa kobieta obserwowana z naprzeciwka.

"Obudziłam się później niż zwykle / Wstałam z łóżka w radiu była muzyka / Najpierw zdjęłam koszulę potem trochę tańczyłam / I przez chwilę się czułam jak dziewczyny w 'świerszczykach'"

Ten fragment stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych cytatów polskiej piosenki. Dalej pojawia się milczący obserwator, sąsiad z kotem i rowerem, który stoi nieruchomo przy oknie. Między dwojgiem ludzi nie dochodzi do żadnego spotkania, jest tylko spojrzenie, które nie przeradza się w nic więcej.

Metafora betonu w utworze

Choć utwór często interpretowano dosłownie, jego sens sięga znacznie głębiej. Dla Martyny Jakubowicz "domy z betonu" były metaforą zniewolenia codzienności i braku prawdziwej wolności. Artystka podkreślała, że nie chodzi wyłącznie o miłość, ale o szersze doświadczenie życia w systemie, który ograniczał prywatność i spontaniczność.

Andrzej Jakubowicz pisał: "Nie ma wolnej miłości. / Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. / Casanova tu u nas nie gości". Beton symbolizował więc nie tylko architekturę PRL, lecz także powierzchowność relacji i emocjonalny chłód, który wypełniał klatki schodowe i mieszkania.

Piosenka, która przyszła z czasem

Muzyka do tekstu powstała błyskawicznie. Martyna Jakubowicz skomponowała ją w kilka minut, jednak na studyjne nagranie trzeba było poczekać. Utwór zarejestrowano dopiero na początku lat 80. i trafił na album "Maquillage", nagrany w krakowskim Studiu Teatru STU. Płyta ukazała się w 1983 roku i szybko ugruntowała pozycję artystki.

Paradoksalnie, gdy "W domach z betonu nie ma wolnej miłości" wspinało się na szczyty Listy Przebojów Programu Trzeciego, jej twórcy byli już w zupełnie innych miejscach życia. Ich małżeństwo nie przetrwało, Martyna Jakubowicz związała się z Andrzejem Nowakiem, a autor tekstu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł na stałe.

Aktualność "Domów z betonu" po latach

Choć piosenka jest silnie zakorzeniona w realiach PRL, jej przesłanie nie zestarzało się tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Sama artystka przyznawała, że z biegiem lat słowa utworu znów brzmią niepokojąco aktualnie. Wielkie osiedla wciąż istnieją, a pytanie o wolność, bliskość i autentyczne relacje powraca w nowych kontekstach.

Dziś Martyna Jakubowicz ma za sobą kilkanaście albumów, liczne koncerty i status jednej z najważniejszych postaci polskiej piosenki autorskiej. W 2024 roku została uhonorowana Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości, a rok później obchodziła 70. urodziny. Mimo problemów zdrowotnych nie zniknęła ze sceny i nadal nagrywa nowe utwory, jak "Patrzę blada", która miała premierę jesienią 2023 roku.

