Witold Paszt zmarł 18 lutego 2022 roku. Śmierć wokalisty grupy VOX i trenera popularnego "The Voice Senior" zaskoczyła i zasmuciła Polaków. Muzyk w 1977 r. założył Victoria Singers , a rok później dołączył do zespołu VOX. Wraz z nim wydał kilka albumów, a jednym z ich największych przebojów był utwór "Bananowy song" .

Oficjalnie został "kierownikiem artystycznym zespołu Vox" i ruszyły intensywne przygotowania do podboju polskiej sceny muzycznej. Przez kilka miesięcy w salach prób m.in. TVP, przygotowywali repertuar i elementy taneczno-choreograficzne ich przyszłych występów. Stepowania uczyli się pod okiem, wówczas jeszcze szerzej nieznanego, Janusza Józefowicza . Do tego doszła nauka tańca, języka angielskiego, a także przygotowanie kostiumów scenicznych - marynarek, spodni, obuwia.

Po pierwszych wielkich sukcesach na początku lat 80. doszło do rozłamu - gdy menedżerem przestał być Skolarski, do głosu doszły napięcia między Rynkowskim a Pasztem. Ten pierwszy został wyrzucony, a w zespole zastąpił go Dariusz Tokarzewski. Po odejściu Andrzeja Kozioła w 1996 r. Vox stał się tercetem. Do kolejnej istotnej zmiany doszło w 2020 r. - Jerzego Słotę zastąpił Mariusz Matera, który śpiewał m.in. w chórkach z Natalią Kukulską, zespołami Sixteen, Seventeen oraz Półbuty Mietka Jureckiego.