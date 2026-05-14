Violetta Villas była jedną z najsłynniejszych diw polskiej sceny. Urodziła się w Belgii, jako Czesława Maria Cieślak, a w wieku 16 lat wyszła za porucznika wojskowego Piotra Gospodarka, przyjmując jego nazwisko. Muzyką zaczęła interesować się już w młodości - nauczyła się gry na przeróżnych instrumentach, potrafiła tańczyć i dysponowała słuchem absolutnym. W dalszych latach kariery jej wokalem o ogromnej skali zachwycali się zarówno słuchacze, jak i eksperci. Występowała na prestiżowych scenach we Francji, Kanadzie czy USA i miała okazję wykonywać duety m.in. z Frankiem Sinatrą czy Deanem Martinem.

Nieustanne życie w blasku fleszy sprawiło, że gwiazda z czasem nabawiła się sporych problemów. Wizerunek artystyczny Villas - zdaniem krytyków i wielu dziennikarzy - nie pasował do ówczesnej rzeczywistości socjalistycznej, przez co jej oryginalny styl bycia i ubierania się często były przedmiotem medialnych burz. Po powrocie z USA diwie zarzucano m.in. rozkapryszenie. Spekulowano o jej licznych romansach, a rodzina twierdziła nawet, że Villas ma zaburzenia urojeniowe.

Artystka z wiekiem zaczęła coraz bardziej zamykać się w sobie. Otoczona zwierzętami w ukochanym, rodzinnym domu w Lewinie Kłodzkim, stworzyła sobie azyl, w którym odcięła się od otaczającego ją świata. Jej kontakty z synem, Krzysztofem Gospodarkiem, stały się napięte, a stan zdrowia Villas pogarszał się z dnia na dzień. Choć media alarmowały o jej trudnej sytuacji, pomoc z zewnątrz nie nadeszła.

Po śmierci Violetty Villas jej ukochany dom w Lewinie Kłodzkim stał się przedmiotem sporu i popadł w ruinę

Gwiazda zmarła 5 grudnia 2011 r. w swoim domu. "W pomieszczeniu było zimno i brudno (...). Zmarła leżała w pozycji nienaturalnej na baczność. Była brudna" - opisywał okoliczności śmierci lekarz pogotowia, cytowany przez "Gazetę Wyborczą". Sekcja zwłok Villas wykazała, że przyczyną zgonu mogło być zapalenie płuc albo zator tłuszczowy płuc związany z komplikacjami po złamaniu kości udowej.

Dom przy ul. Obrońców Warszawy 31, w którym Violetta Villas zmarła, a wcześniej spędziła wiele lat, stał się przedmiotem sporów. Majątek został bowiem przepisany opiekunce, Elżbiecie Budzyńskiej. Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym testament uznano za nieważny, kobietę oskarżono o złe zajmowanie się artystką, a posiadłość trafiła w ręce syna piosenkarki. Niedługo później willa zaczęła popadać w ruinę - plany dotyczące stworzenia tam muzeum poświęconego pamięci Villas nie doszły do skutku, a rezydencja po dziś dzień stoi pusta, z dnia na dzień będąc coraz bardziej zapomnianą.

Mimo tragicznego końca kariery oraz życia Violetty Villas, do dziś artystka uznawana jest za jedną z największych legend polskiej estrady. Fani ze wzruszeniem wspominają "pierwszą celebrytkę PRL-u", odwiedzając jej grób na cmentarzu Powązkowskim czy dom w Lewinie Kłodzkim, a artyści oddają hołd jej muzycznemu dorobkowi poprzez liczne występy sceniczne z repertuarem diwy. Imieniem piosenkarki nazywa się też wiele instytucji w kraju, m.in. dom kultury w jej ukochanym mieście na Dolnym Śląsku czy nawet hutę szkła w Stroniu Śląskim.

"Dla Ciebie, mamo" to jeden z największych przebojów Violetty Villas. Wcześniej należał do innej artystki

W swojej karierze artystka wykonała wiele przebojów, które zapisały się na kartach historii. Jej najbardziej znanym utworem pozostaje jednak "Dla Ciebie, mamo", którego historia mogłaby zaskoczyć niejednego fana. Jako pierwsza poruszający kawałek zaśpiewała bowiem nie Violetta Villas, a Katarzyna Bovery - jedna z czołowych wokalistek Polski Ludowej lat 60., występująca na Zachodzie i u boku ówczesnych sław. Niedługo później kompozycja dla matki stała się przedmiotem sporu wokalistek.

W 1966 r. Bovery wyjechała do Włoch, aby na jednym z tamtejszych festiwali wykonać utwór przygotowany specjalnie dla niej, z dedykacją dla zmarłej matki. "Dla Ciebie, mamo" prędko wpadło jednak w ręce Violetty Villas, która nagrała własną wersję. Kompozycja została rozsławiona i zapamiętana jako wzruszający klasyk diwy, co wywołało rozczarowanie u Katarzyny Bovery. Artystka uważała, że została potraktowana niesprawiedliwie, a następstwem konfliktu z Villas - w połączeniu z trudnymi realiami finansowymi polskich artystów występujących za granicą - było powolne zakończenie jej kariery.

Hołd z okazji Dnia Matki w Polsacie. Alicja Szemplińska zaśpiewa słynny utwór Violetty Villas

Wzruszający przebój "Dla Ciebie, mamo" już niedługo wybrzmi na scenie w Polsacie! 26 maja o godz. 20:30 będzie miał miejsce wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki - "Nie ma jak u Mamy". Wydarzenie odbędzie się w Arenie Toruń Hali Sportowo-Widowiskowej, gdzie w przebojach dedykowanych swoim rodzicielkom zaprezentują się największe gwiazdy polskiej estrady. Zobaczymy m.in. Dodę, Viki Gabor, Piotra Kupichę, Anię Wyszkoni, zespół Pectus, Michała Wiśniewskiego czy reprezentantkę Polski na Eurowizji 2026 - Alicję Szemplińską - która sięgnie właśnie po kompozycję Violetty Villas.

Gwiazdy zaśpiewają zarówno poruszające utwory ze swojego repertuaru, jak i kultowe przeboje sprzed lat, pisane na cześć matek. Koncert zaaranżuje orkiestra Grzegorza Urbana. Artyści pojawią się w Toruniu w towarzystwie swoich mam, więc nie zabraknie także mamy Alicji Szemplińskiej.

Repertuar Violetty Villas wybrzmi w Operze Leśnej. Młode gwiazdy wspomną zmarłe legendy polskiej estrady

Wydarzenie muzyczne organizowane z okazji Dnia Matki nie będzie jedyną okazją do usłyszenia repertuaru Violetty Villas w wykonaniu współczesnych artystów. Wielkimi krokami zbliża się także Polsat Hit Festiwal 2026, w ramach którego widzowie Polsatu obejrzą koncert "Zostawili nam piosenki". Młodzi wokaliści, tacy jak Julia Wieniawa, Wiktor Waligóra czy Anna Karwan, zaśpiewają utwory słynnych wykonawców, bez których historia polskiej muzyki rozrywkowej mogłaby w ogóle nie istnieć - w tym przeboje Villas.

Warto przypomnieć, że Polsat Hit Festiwal potrwa od 22 do 24 maja 2026 r. Tradycyjnie gwiazdy wystąpią w Operze Leśnej w Sopocie, a impreza transmitowana będzie na żywo w Polsacie. Trzydniowe święto muzyki i dobrej zabawy - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą występy popularnych kabaretów. W piątkowy i sobotni wieczór natomiast odbędą się koncerty z udziałem ok. 150 gwiazd. Widzowie zobaczą m.in. Roxie Węgiel, Pszonę, Oskara Cymsa, Ich Troje, Kayah, Natalię Szroeder, Ewelinę Lisowską, Mezo, Libera czy Andrzeja Piasecznego.

