Viki Gabor zamieszkała sama w luksusowej willi. "Jest bardzo dobrą gospodynią"

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd na polskiej scenie, Viki Gabor niedawno świętowała swoje 18. urodziny. Już teraz artystka przeprowadziła się z Krakowa do Warszawy, gdzie wynajmuje luksusową willę. Co znajdziemy we wnętrzu posiadłości?

Viki Gabor
Viki Gabor nie zdecydowała się na przeprowadzkę bez powodu. Młoda artystka od lat intensywnie koncertuje, a gdy nie jest w trasie poświęca swój czas na sesje nagraniowe. Wiele zobowiązań zawodowych przyczyniło się do decyzji o przeprowadzce do Warszawy.

"Chciałabym już być na swoim. Normalnie się budzić na swoim, wysypiać się, bo hotele i życie na walizkach, to nie jest nic fajnego" - zdradziła w niedawnej rozmowie z "Pomponikiem".

Gdzie zamieszkała Viki Gabor?

Dzięki przeprowadzce gwieździe łatwiej będzie rozwijać swoją karierę. Jednocześnie, nie będzie musiała regularnie odwiedzać warszawskich hoteli. Zgodnie z relacjami mediów, rodzice piosenkarki również wspierają ją w tej decyzji i rozumieją, że jest to możliwie najlepsze rozwiązanie przy tak napiętym harmonogramie.

Reporter serwisu "Pomponik", Damian Glinka w podcaście "Plot twist" zdradził, że dom Viki Gabor znajduje się około pół godziny od ścisłego centrum Warszawy. Wokalistka zamieszkała w willi mierzącej około 100 metrów kwadratowych. Posiadłość znajduje się w prestiżowej okolicy, gdzie mieszka wiele gwiazd.

"Na swojej posesji ma następująco: szklarnię, miejsce na grilla, jacuzzi, miejsce do gry w siatkówkę i wielki taras. Miałem okazję, żeby sobie pochodzić trochę po domu Viki i zauważyłem, że jest bardzo dobrą gospodynią, bo wszystkie zapasy są zrobione. Było czysto, ładnie" - przyznał Glinka, szacując, że młoda gwiazda płaci za wynajem około 15 tysięcy złotych miesięcznie.

