Viki Gabor jest w trakcie promocji swojej najnowszej, czwartej płyty "Spektrum uczuć", którą promują takie utwory jak "Wszystko co mam", "b.@.M.b.A" czy "Peligroso". U Kuby Wojewódzkiego piosenkarka wykonała na żywo piosenkę "Wyobraźnia", a w komentarzach zawrzało.

Viki Gabor podzieliła internautów występem u Wojewódzkiego. "W Polsce się marnuje"

Show Kuby Wojewódzkiego od lat słynie z odważnych komentarzy, ciętych ripost i niepoprawnych opinii. Nie inaczej było tym razem, gdy prowadzący przypomniał o zarzutach kierowanych w stronę Viki Gabor, jakoby ta nie wyglądała już na osiemnastolatkę, którą w rzeczywistości jest. Wojewódzki powołał się w tym temacie na opinię publiczną, a dodatkowo zapytał wokalistkę o chłopaka, co spotkało się z szybką reakcją obronną Szelągowskiej. "Nie wolno pytać w tych czasach o takie rzeczy, misiu" - skomentowała prezenterka, zwracając się do Wojewódzkiego. "Dlaczego Viki nie ma chłopaka? - zaczął dopytywać prowadzący. "Bo nie chce go mieć!" - skwitowała z lekkim poirytowaniem Szelągowska.

"Nie wyglądasz na 18 lat... wyglądasz na 19" - wyznał Wojewódzki, na co piosenkarka szybko odpowiedziała. "Cały czas jestem dzieciakiem, robię dziwne i głupie rzeczy. Wyglądam starzej? Chcę wyglądać na 18 lat, lubię mieć 18 lat, lubię być młoda" - odparła Viki. Podczas rozmowy wypowiedziała się również Dorota Szelągowska, która zwróciła uwagę na różnicę w wizerunku między nią a wokalistką. "Zobacz, jak my się ubrałyśmy. [Ja] 45 lat, [ona] 18 lat. Ja jestem dzidzią piernik" - zażartowała gościni, a Wojewódzki nie odpuścił. "To prawda. Głównie piernik" - skwitował, jak zwykle maniakalnie ciesząc się ze swojego żartu, ukrywając niezręczną ciszę w studiu.

Viki Gabor była również specjalną gościnią muzyczną odcinka. Zaprezentowała utwór "Wyobraźnia" z najnowszego albumu "Spektrum uczuć", czym podzieliła internautów. "Piękny utwór, aż miło się słucha", "Ona jest niesamowicie utalentowana, każda płyta pokazuje jej inną barwę", "Viki w Polsce się marnuje, powinna zawalczyć wyżej", "Jej energia jest niesamowita" - piszą fani wokalistki, jednak nie obyło się bez słów krytyki. "Ale szybko się postarzała", "Dziewczyna ma kawał głosu, ale niewiele zrozumiałam. Dlaczego ona nie otwiera ust?", "Nic nie rozumiem co ona śpiewa. Beznadzieja...", "Tragiczne to jest", "Jeden wielki bełkot", "To ona ma 18 lat? Nie wierzę", "Trzy razy próbowałam. Rozumiem pojedyncze słowa i nie umiem złożyć z nich sensownej całości. Nie wiem czy ma szczękościsk, czy to taka beznadziejna maniera nieotwierania ust, czy ją ząb boli, czy co, bo nie znam żadnej piosenki, ale to jest koszmar".

