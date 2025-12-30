Tuż po świętach Bożego Narodzenia polskie media obiegła informacja o romskim ślubie Viki Gabor i wnuka Bogdana Trojanka, Giovanniego. Uroczystość odbyła się zgodnie z tradycją Romów, a wszystko na swoim Facebooku relacjonował sam Trojanek.

"Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że właśnie jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni Trojanek pobrali się według tradycji naszej, romskiej. Nie złamali prawa romskiego, uciekli z sobą. Tak jak ich dziadkowie, pradziadkowie i oni. Mili państwo, od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki Gabor jest w rodzinie mojego wnuczka. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską" - mówił na jednym z nagrań, na którym widać było młodą parę.

Wyczyszczony Instagram Viki Gabor

Te materiały zostały jednak szybko usunięte z internetu, po serii negatywnych komentarzy wobec Viki i Giovanniego. 18-letnia wokalistka w mediach społecznościowych krótko odniosła się do całej sprawy. "Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy" - napisała gwiazda Eurowizji Junior.

Późnym popołudniem 30 grudnia okazało się, że wszystkie posty z Instagrama (ma tam ponad 750 tys. fanów) Viki zostały usunięte. Nie ma również zdjęcia profilowego - zamiast niego jest czarna plansza. Na innych platformach wszystko pozostało po staremu, ale ostatnie materiały pochodzą z 29 grudnia (TikTok) i 28 grudnia (Facebook).

"Fakt" bezskutecznie próbował skontaktować się z menedżerem 18-letniej wokalistki, czy to był jej celowy zabieg gwiazdy, czy też doszło do włamania na jej konto.

Przygotowania do sylwestra w Toruniu Polsat News