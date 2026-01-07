Pod koniec 2025 roku media obiegła wiadomość, która zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko muzyczne. Okazało się, iż Viki Gabor miała poślubić Giovanniego - wnuka Bogdana Trojanka, znanego artysty i popularyzatora kultury romskiej. Informację jako pierwszy nagłośnił sam dziadek pana młodego, publikując obszerne oświadczenie w social mediach.

"Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie" - napisał Trojanek, po czym zaczął zdradzać kolejne szczegóły relacji młodych.

Viki Gabor odpowiada Roxie Węgiel. Zdecydowała się na krótki komentarz

Viki Gabor zdawkowo komentowała w mediach radosne wieści, ograniczając się do stwierdzenia, iż jest bardzo szczęśliwa. Do sprawy odniosła się także Roxie Węgiel, która, zapytana o całą sytuację przez portal eska.pl, przyznała, iż według niej Viki Gabor jest pogubiona. "Nie jest to łatwe na pewno. Widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Viki. Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć" - przyznała wtedy Węgiel, a teraz Viki Gabor postanowiła jej odpowiedzieć.

Viki Gabor odpowiedziała na słowa Roxie Węgiel Screenshot / eska.pl materiał zewnętrzny

"Xd" - w ten sposób Viki Gabor prześmiewczo odpowiedziała na komentarz Roxie Węgiel, zbierając tym samym masę polubień, które stale rosną. Wokalistka postanowiła nie wdawać się w dyskusję, lecz krótko i zabawnie wyraziła swoje zdziwienie zaistniałą sytuacją. Przypomnijmy, że "XD" to popularna internetowa emotikona symbolizująca głośny śmiech lub rozbawienie, gdzie "X" to przymrużone od śmiechu oczy, a "D" to szeroko otwarte usta - jest to skrót od roześmianej twarzy, używany w czatach, wiadomościach i mediach społecznościowych również w kontekście ironicznym.

Co ciekawe, Viki Gabor usunęła wszystkie posty ze swojego Instagrama, pozostawiając tylko jeden, najnowszy. Gwiazda zaprezentowała się w dużym futrze, zaś zdjęcie opisała tajemniczym "OK.".

