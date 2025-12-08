Temat konfliktu między Viki Gabor a Roxie Węgiel wciąż wywołuje zamieszanie. W przeszłości, gdy obie były jeszcze dziecięcymi gwiazdami, brały udział w "The Voice Kids" oraz próbowały swoich sił na Eurowizji Junior, wokalistki wypowiadały się o sobie nawzajem bardzo pozytywnie. Z czasem powstał między nimi spór - zapoczątkowany przez wypowiedź Viki Gabor, którą media potraktowały jako przytyk do Roxie.

Jakiś czas temu Viki udzieliła wywiadu portalowi Vibez, w którym ostro skomentowała reklamowanie bielizny przez swoje koleżanki z branży. "Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny" - mówiła Gabor. Gorzki komentarz zbiegł się w czasie z sesją reklamową marki bieliźnianej, w której wystąpiła właśnie Roxie Węgiel.

W listopadzie tego roku napiętą atmosferę pomiędzy wokalistkami podsyciła kolejna wypowiedź Viki. W rozmowie z Kozaczkiem, zapytana o to, czy wolałaby iść na kawę z Roxie Węgiel czy współpracować z nią, odpowiedziała krótko i wymownie: "Podziękuję".

Viki Gabor o konflikcie z Roxie Węgiel. "Ja jej nawet nie obserwuję"

W minioną niedzielę do sieci trafił najnowszy odcinek podcastu słynnego Żurnalisty, którego gościnią została Viki Gabor. W rozmowie ponownie poruszyła temat konfliktu ze starszą koleżanką po fachu. Nawiązując do swojej wypowiedzi o reklamach bielizny stwierdziła, że nie chodziło jej wówczas jedynie o Roxie.

"Ja mam totalnie wywalone. Czy Roxie jest jedyną osobą, czy ona jest jedyną osobą, która dodaje takie rzeczy na Insta? Ja jej nawet nie obserwuję. To było ogólnie do osób, które tak robią" - powiedziała Gabor. "Nie żałuję niczego. Jeśli ja mam coś powiedzieć, to powiem" - dodała po chwili.

Artystka podkreśliła jednocześnie, że nie lubi wchodzić w konflikty, a w trudnym życiu w show-biznesie wciąż stara się stawiać muzykę na pierwszym miejscu. "Ja jestem takim typem osoby, która nie lubi robić niepotrzebnych konfliktów w mediach, bo to po pierwsze mi nic nie da, po drugie jestem od robienia muzyki, po trzecie nie obchodzi mnie, kto coś robi" - zaznaczyła artystka.

"Wypowiadam się tylko o tym, że ja nigdy nie będę promować bielizny, bo ja nie jestem od tego. Ja jestem po to, żeby promować muzykę i na tym stawiam kropkę" - podsumowała 18-latka.

Viki Gabor i Roxie Węgiel nie miały okazji bliżej się poznać? "Nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy"

W podcaście Żurnalisty piosenkarka ujawniła, że nigdy tak naprawdę nie miała okazji bliżej poznać Roxie Węgiel, więc nie chce więcej zabierać głosu w jej sprawie. "Szczerze, my nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy. Ja tak naprawdę nie wiem, jaka ona jest. Ja widziałam to, co chciałam widzieć kiedyś" - przyznała Gabor.

"Wiem, że tam były jakieś filmiki udostępniane, dissy nie dissy, których już nigdzie nie ma, ale były. Ja tylko ze względu na to powiedziałam to, co czuje. Stwierdziłam, że jeżeli wychodzi filmik i jest diss, na którym jest moje imię, to czemu mam siedzieć cicho. Ja po prostu mówię, to co myślę" - dodała na koniec 18-letnia wokalistka.

Adam Zdrójkowski powraca pamięcią do finału "Must Be The Music". Jaka odpowiedzialność na nim spoczywa? INTERIA.PL