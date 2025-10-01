Viki Gabor w sukni ślubnej u boku przystojnego bruneta. Prezentuje przejmujący teledysk do "Peligroso"!
Kilka dni temu Viki Gabor zaprezentowała swój nowy utwór "Peligroso", przy którym do współpracy zaprosiła Malika Montanę. Teraz piosenka doczekała się teledysku! W klipie młoda gwiazda zaprezentowała się w białej sukni ślubnej, a u jej boku pojawił się ciemnowłosy przystojniak. Kadry wywołały niemałe poruszenie wśród fanów.
Viki Gabor szykuje się do wydania swojego czwartego albumu studyjnego, zatytułowanego "Spektrum uczuć"! Młoda artystka wchodzi w nową muzyczną erę z zupełnie inną energią, a fani już mogli przekonać się, jak zmieni się jej brzmienie. Gwiazda Eurowizji Junior 2019 wydała kilka singli, zapowiadających nadchodzące wydawnictwo - jednym z nich jest "Peligroso", który trafił do sieci kilka dni temu. Teraz słuchacze mogą obejrzeć także stworzony do niego teledysk!
Viki Gabor nagrała duet z Malikiem Montaną. "Peligroso" to historia niebezpiecznej miłości
Podczas pracy nad nowymi piosenkami Viki Gabor korzysta z produkcyjnego wsparcia zespołu GM2L. W studiu pomaga jej także Malik Montana - raper i twórca hitów takich jak "Dior" czy "Robię Yeah" - który dołączył do duetu i zaśpiewał kilka wersów "Peligroso".
"To utwór o bezgranicznej miłości, lojalności i sile, która potrafi pokonać przeciwności. On wspiera, kocha i chroni, ona niesie ze sobą ciężar trudnych doświadczeń. Bez względu na to, gdzie są i co się wokół nich dzieje, ona pozostaje dla niego najważniejsza. Jest jej bezpieczną przystanią i gwarancją, że nic złego nie może się stać" - czytamy w informacji prasowej.
Viki Gabor w białej sukni u boku przystojnego bruneta. Fani są pod wrażeniem
Wieczorem 30 września Viki Gabor podzieliła się z fanami swoim najnowszym klipem. Wideo do "Peligroso" to prawdziwe kino akcji - młoda artystka przedstawiła w nim historię niebezpiecznej relacji, dopełniając przesłanie tekstu piosenki. Historia rozpoczyna się niewinnie - widzimy zakochaną w sobie parę, która planuje ślub. Pierścionek, biała suknia i happy end zamienione jednak zostają w czarną, żałobną kreację i sceny prosto z pogrzebu.
Fanom wręcz opadły szczęki, gdy zobaczyli przystojnego, ciemnowłosego modela u boku Viki Gabor planującej ślub. Tą historią gwiazda zaskoczyła swoich słuchaczy, a jednocześnie wywarła na nich ogromne wrażenie dopracowanym teledyskiem, świetnie dopełniającym nowy singiel. W sieci wylała się fala komentarzy, w której miłośnicy piosenkarki nie szczędzą jej pochwał.
"Mega ten teledysk!", "Teledysk fajny, lepszy niż sama piosenka", "Viki z wielką klasą", "Super piosenka i fajny teledysk", "Klip i utwór - bomba", "Omg! Końcówka najmocniejsza, a zarazem smutna... Teraz jeszcze bardziej mi się podoba ten utwór, teledysk dodał uroku" - czytamy w serwisie YouTube.