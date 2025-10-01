Viki Gabor w sukni ślubnej u boku przystojnego bruneta. Prezentuje przejmujący teledysk do "Peligroso"!

Weronika Figiel

Kilka dni temu Viki Gabor zaprezentowała swój nowy utwór "Peligroso", przy którym do współpracy zaprosiła Malika Montanę. Teraz piosenka doczekała się teledysku! W klipie młoda gwiazda zaprezentowała się w białej sukni ślubnej, a u jej boku pojawił się ciemnowłosy przystojniak. Kadry wywołały niemałe poruszenie wśród fanów.

Viki Gabor szykuje się do wydania swojego czwartego albumu
Viki Gabor szykuje się do wydania swojego czwartego albumu studyjnego, zatytułowanego "Spektrum uczuć"! Młoda artystka wchodzi w nową muzyczną erę z zupełnie inną energią, a fani już mogli przekonać się, jak zmieni się jej brzmienie. Gwiazda Eurowizji Junior 2019 wydała kilka singli, zapowiadających nadchodzące wydawnictwo - jednym z nich jest "Peligroso", który trafił do sieci kilka dni temu. Teraz słuchacze mogą obejrzeć także stworzony do niego teledysk!

Viki Gabor nagrała duet z Malikiem Montaną. "Peligroso" to historia niebezpiecznej miłości

Podczas pracy nad nowymi piosenkami Viki Gabor korzysta z produkcyjnego wsparcia zespołu GM2L. W studiu pomaga jej także Malik Montana - raper i twórca hitów takich jak "Dior" czy "Robię Yeah" - który dołączył do duetu i zaśpiewał kilka wersów "Peligroso".

"To utwór o bezgranicznej miłości, lojalności i sile, która potrafi pokonać przeciwności. On wspiera, kocha i chroni, ona niesie ze sobą ciężar trudnych doświadczeń. Bez względu na to, gdzie są i co się wokół nich dzieje, ona pozostaje dla niego najważniejsza. Jest jej bezpieczną przystanią i gwarancją, że nic złego nie może się stać" - czytamy w informacji prasowej.

Viki Gabor w białej sukni u boku przystojnego bruneta. Fani są pod wrażeniem

Wieczorem 30 września Viki Gabor podzieliła się z fanami swoim najnowszym klipem. Wideo do "Peligroso" to prawdziwe kino akcji - młoda artystka przedstawiła w nim historię niebezpiecznej relacji, dopełniając przesłanie tekstu piosenki. Historia rozpoczyna się niewinnie - widzimy zakochaną w sobie parę, która planuje ślub. Pierścionek, biała suknia i happy end zamienione jednak zostają w czarną, żałobną kreację i sceny prosto z pogrzebu.

Kadr z teledysku Viki Gabor do "Peligroso"YouTubemateriał zewnętrzny

Fanom wręcz opadły szczęki, gdy zobaczyli przystojnego, ciemnowłosego modela u boku Viki Gabor planującej ślub. Tą historią gwiazda zaskoczyła swoich słuchaczy, a jednocześnie wywarła na nich ogromne wrażenie dopracowanym teledyskiem, świetnie dopełniającym nowy singiel. W sieci wylała się fala komentarzy, w której miłośnicy piosenkarki nie szczędzą jej pochwał.

"Mega ten teledysk!", "Teledysk fajny, lepszy niż sama piosenka", "Viki z wielką klasą", "Super piosenka i fajny teledysk", "Klip i utwór - bomba", "Omg! Końcówka najmocniejsza, a zarazem smutna... Teraz jeszcze bardziej mi się podoba ten utwór, teledysk dodał uroku" - czytamy w serwisie YouTube.

