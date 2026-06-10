Viki Gabor to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Zaistniała już w wieku 12 lat, biorąc udział w programie "The Voice Kids", w którym dotarła aż do finału. Choć nie zajęła pierwszego miejsca, niedługo później wybrana została reprezentantką naszego kraju w konkursie Eurowizji Junior. Wygrała międzynarodową rywalizację z piosenką "Superhero", przynosząc Polsce triumf drugi rok z rzędu (przed nią sukces odniosła Roxie Węgiel). Przez kolejne lata rozwijała swoją karierę, wydając cztery albumy - "Getaway", "ID" i najnowsze "Terminal 3" oraz "Spektrum uczuć" - i występując na największych scenach w kraju.

Viki Gabor wystąpiła na koncercie z okazji Dni Grodkowa

Viki Gabor wkroczyła właśnie w kolejny intensywny sezon letnich koncertów, w trakcie którego występuje na różnego rodzaju imprezach plenerowych i festiwalach. Jakiś czas temu miała okazję zaśpiewać już m.in. na Dniach Międzyborowa czy koncercie "Pod Wspólnym Niebem" organizowanym z okazji święta województwa kujawsko-pomorskiego.

Ostatnio odbyły się także Dni Grodkowa, na których Viki Gabor pojawiła się jako główna gwiazda ostatniego dnia. Oprócz występu 18-latki w programie znalazły się także koncerty Eweliny Lisowskiej, Łydki Grubasa czy zespołu LemON, jednak to młoda artystka przyciągnęła największą uwagę widzów. Na scenie zaśpiewała zarówno swoje starsze przeboje, takie jak "Afera", jak i nowsze, mniej znane utwory. Nagrania z całego wydarzenia błyskawicznie obiegły sieć.

Internauci grzmią w komentarzach po ostatnim występie Viki Gabor. "Z dykcją coraz gorzej"

Fani piosenkarki obecni na Dniach Grodkowa zamieścili fragmenty występu na Instagramie oraz TikToku. Choć spora część osób obecnych na koncercie zachwycona była 18-latką, w internecie znaleźli się tacy, którzy skrytykowali jej popisy wokalne. W komentarzach wylały się negatywne opinie dotyczące przede wszystkim dykcji Viki oraz jej sposobu interpretacji piosenek.

"Masakra", "Z dykcją coraz gorzej", "Tak fajny głos - po co tak z nim kombinować?", "Tragedia", "Wiek dojrzewania widać zdecydował o talencie...", "Dno", "Nie znoszę takich zmanierowanych głosów i ta dykcja", "Nic nie rozumiem" - grzmią użytkownicy TikToka w komentarzach.

Część internautów stanęła jednak w obronie wokalistki, chwaląc jej głos i podkreślając, że ma ogromny talent. "Śliczna, skromna dziewczyna", "Super koncert", "I jednak potrafi normalnie śpiewać", "Piękna! Cudowny głos" - czytamy w komentarzach.





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