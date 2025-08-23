Viki Gabor zaczyna eksperymentować z nowym wizerunkiem. Jej najnowszy singiel, "b.@.M.b.A" ("Bomba"), skupia się na relacji damsko-męskiej, w której to właśnie dziewczyna bierze byka za rogi. Gdy w związku jedna strona testuje inne opcje, nie zawsze da się z tego wyjść bez szwanku - Viki Gabor radzi, jak postąpić w takiej sytuacji i prezentuje mroczny teledysk.

Viki Gabor w nowej odsłonie. "Nutka wpada w ucho"

Podczas pracy nad nowym materiałem Viki Gabor skorzystała z produkcyjnego wsparcia zespołu GM2L. Nowy krążek wokalistki nadchodzi wielkimi krokami, a przy jego tworzeniu pomaga piosenkarce znany raper, autor tekstów i producent muzyczny - Malik Montana, czyli twórca takich utworów jak między innymi "Dior", "Robię Yeah" czy "Sentymenty".

Do singla powstał mroczny, a zarazem taneczny klip, który został nagrany, za uprzednim pozwoleniem, w przestrzeni otwockiej Zofiówki, o której krążą legendy. Zmysłowa choreografia, z udziałem tancerzy z Grupy Tanecznej Next, powstała pod czujnym okiem Tomka Nakielskiego. Fani ochoczo reagują na odważniejszą odsłonę młodej piosenkarki.

"Viki ta nuta jest niesamowita. Będę jej słuchać w zapętleniu", "Najśliczniejsza", "Promieniejesz jak zawsze", "Słucham. Jest mega wspaniały. Nutka wpada w ucho", "Jest ok, idź w tym kierunku", "Nie no uwielbiam ten mroczny styl. Kojarzysz mi się z taką shy i spokojną osobą coś takiego, a tu nagle takie bang i nie ma, odwrotna strona się pokazuje", "Mega mocny numer" - piszą zachwyceni fani Viki na Facebooku i w shortach w serwisie YouTube. Nie zabrakło również słów krytyki, które głównie są związane z miejscem nagrywania teledysku: "Ale że w psychiatryku? Tego się nie spodziewałam", "Zamurowało mnie", "Matko i córko", "Przeszły mnie ciarki".

Viki Gabor zapowiada nowy album. "Duża przepaść muzyczna"

Viki Gabor opowiedziała nam w lutym br. o pracach nad nowym albumem. "Cały czas jestem w studio, jutro też. Pracujemy nad nową płytą, nad nowym materiałem. Ostatnio wypuściłam nowy album i działam już nad nowym, więc tak to u mnie działa. Mogę wam zdradzić, że pracuję z fajną osobą, która mi pomaga przy tworzeniu tej płyty. Jestem pewna, że ten album będzie dużą przepaścią. Szykuje się duża przepaść muzyczna pomiędzy płytą 'Terminal 3' a tą nową" - zdradziła Viki, przyznając tym samym, że zaczęła muzycznie eksperymentować. Jak opowiedziała, nie zamyka się na jeden gatunek muzyczny, stąd nowy materiał będzie zróżnicowany. Więcej Viki Gabor zdradziła Interii Muzyce w najnowszym wywiadzie, który już niedługo pojawi się w naszym serwisie.

