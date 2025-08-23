Viki Gabor prezentuje nowy utwór z nadchodzącego albumu. Teledysk to mroczna impreza
Nowy singiel Viki Gabor to drugi przedsmak jej nadchodzącego albumu. Po ciepło przyjętym utworze "Wszystko co mam" nadszedł czas na bombową kontynuację. Teledysk do piosenki został nagrany... w przestrzeni otwockiej Zofiówki, czyli w opuszczonym zakładzie psychiatrycznym.
Viki Gabor zaczyna eksperymentować z nowym wizerunkiem. Jej najnowszy singiel, "b.@.M.b.A" ("Bomba"), skupia się na relacji damsko-męskiej, w której to właśnie dziewczyna bierze byka za rogi. Gdy w związku jedna strona testuje inne opcje, nie zawsze da się z tego wyjść bez szwanku - Viki Gabor radzi, jak postąpić w takiej sytuacji i prezentuje mroczny teledysk.
Viki Gabor w nowej odsłonie. "Nutka wpada w ucho"
Podczas pracy nad nowym materiałem Viki Gabor skorzystała z produkcyjnego wsparcia zespołu GM2L. Nowy krążek wokalistki nadchodzi wielkimi krokami, a przy jego tworzeniu pomaga piosenkarce znany raper, autor tekstów i producent muzyczny - Malik Montana, czyli twórca takich utworów jak między innymi "Dior", "Robię Yeah" czy "Sentymenty".
Do singla powstał mroczny, a zarazem taneczny klip, który został nagrany, za uprzednim pozwoleniem, w przestrzeni otwockiej Zofiówki, o której krążą legendy. Zmysłowa choreografia, z udziałem tancerzy z Grupy Tanecznej Next, powstała pod czujnym okiem Tomka Nakielskiego. Fani ochoczo reagują na odważniejszą odsłonę młodej piosenkarki.
"Viki ta nuta jest niesamowita. Będę jej słuchać w zapętleniu", "Najśliczniejsza", "Promieniejesz jak zawsze", "Słucham. Jest mega wspaniały. Nutka wpada w ucho", "Jest ok, idź w tym kierunku", "Nie no uwielbiam ten mroczny styl. Kojarzysz mi się z taką shy i spokojną osobą coś takiego, a tu nagle takie bang i nie ma, odwrotna strona się pokazuje", "Mega mocny numer" - piszą zachwyceni fani Viki na Facebooku i w shortach w serwisie YouTube. Nie zabrakło również słów krytyki, które głównie są związane z miejscem nagrywania teledysku: "Ale że w psychiatryku? Tego się nie spodziewałam", "Zamurowało mnie", "Matko i córko", "Przeszły mnie ciarki".
Viki Gabor zapowiada nowy album. "Duża przepaść muzyczna"
Viki Gabor opowiedziała nam w lutym br. o pracach nad nowym albumem. "Cały czas jestem w studio, jutro też. Pracujemy nad nową płytą, nad nowym materiałem. Ostatnio wypuściłam nowy album i działam już nad nowym, więc tak to u mnie działa. Mogę wam zdradzić, że pracuję z fajną osobą, która mi pomaga przy tworzeniu tej płyty. Jestem pewna, że ten album będzie dużą przepaścią. Szykuje się duża przepaść muzyczna pomiędzy płytą 'Terminal 3' a tą nową" - zdradziła Viki, przyznając tym samym, że zaczęła muzycznie eksperymentować. Jak opowiedziała, nie zamyka się na jeden gatunek muzyczny, stąd nowy materiał będzie zróżnicowany. Więcej Viki Gabor zdradziła Interii Muzyce w najnowszym wywiadzie, który już niedługo pojawi się w naszym serwisie.