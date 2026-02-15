Przypomnijmy, że pod koniec 2025 r. pojawiły się informacje, że Viki Gabor i Giovanni Trojanek wzięli ślub według romskiego obrządku (w świetle polskiego prawa jest on nieważny). Ukochanym 18-letniej wokalistki jest wnuk Bogdana Trojanka, lidera i założyciela zespołu Terne Roma, a także prezesa Królewskiej Fundacji Romów.

Zakochani starali się unikać opowiadania o ich relacji. Sama Viki Gabor wyczyściła swój profil na Instagramie, kasując wszystkie posty.

Viki Gabor pokazała zdjęcie z ukochanym

W walentynki wokalistka na relacji na Instagramie opublikowała zdjęcie z Giovannim Trojankiem.

Viki Gabor w walentynki pokazała zdjęcie ze swoim ukochanym Instagram @vikigaborofficial materiał zewnętrzny

Kilka miesięcy temu Viki Gabor przeprowadziła się z Krakowa do Warszawy, gdzie zamieszkała sama (jej rodzice zostali w stolicy Małopolski).

18-latka obecnie promuje swoją pierwszą w pełni polskojęzyczną płytę "Spektrum uczuć". To jej czwarty album w karierze, po "Getaway (Into My Imagination)" (2020), "ID" (2022) i "Terminal 3" (2024).

"To było ciężkie, żeby się przełamać, ale stwierdziłam, że to jest ten moment. Mój nowy album 'Spektrum uczuć' zawiera piosenki, które opowiadają o historiach z mojego życia prywatnego, o których nigdy nie mówiłam nigdzie" - mówiła Viki w "halo tu polsat".

Piosenki powstały na chwilę przed 18. urodzinami Viki (wejście w dorosłość świętowała 10 lipca 2025 r.) we współpracy z m.in. Malikiem Montaną. Raper gościnnie wsparł ją w singlu "Peligroso". Na płycie pojawiły się jeszcze dwa duety: "Dzisiaj jestem tam" z udziałem Sztossa oraz zapowiadany jako "nieoczywiste połączenie, które zaskoczy wszystkich" "Serce na T-shirt" razem z Kacezetem, partnerem Margaret, obecnej trenerki "The Voice of Poland".

