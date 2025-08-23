Viki Gabor pokazała się z nowymi tatuażami! Dopiero co świętowała 18. urodziny

Viki Gabor znacząco zyskała na popularności występując w "The Voice Kids" w wieku 12 lat. Niedługo później wygrała Eurowizję Junior, prezentując utwór "Superhero". Niedawno wokalistka osiągnęła pełnoletniość. Z tej okazji wydała specjalną kolekcję ubrań "Aronoł". Nazwa inspirowana jest jednym z jej wyjątkowo charakterystycznych zwrotów.

Niedługo po urodzinach gwiazda zdecydowała się na przeprowadzkę z Krakowa do Warszawy. Jak się okazało, to jednak nie koniec korzystania z przywilejów idących z pełnoletniością.

Viki Gabor zrobiła sobie tatuaże!

W piątek Viki Gabor na swoim Instagramie pochwaliła się nowymi tatuażami. Artystka zdecydowała się nie na jeden, a aż trzy wzory. Na boku jej dłoni zobaczyć możemy czerwony napis "Divine Feminine", na palcach pojawiły się z kolei delikatne kropki. Viki zdecydowała się również na tatuaż na szyi. Tam zobaczyć możemy sentencję "be u do u for u".

Internauci w komentarzach jednogłośnie dali znać, że zachwyceni są nowymi tatuażami Viki, pisząc: "Mega", "Ale pasuje", "Przepiękne dziarki, mega pasują Viki".

Artystka w rozmowie z "Plejadą" opowiadała o swoich planach na najbliższą przyszłość, poruszyła też kwestię rozmów o pieniądzach, które jej zdaniem nie są odpowiednie: "Nie lubię się wypowiadać na temat pieniędzy. Moim zdaniem nie powinno się w ogóle mówić o pieniądzach w mediach, bo to jest bardzo dziwny temat. Myślę, że jestem bardzo rozsądna. Będę się skupiać na prawie jazdy na razie".

