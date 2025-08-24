Viki Gabor odpowiada na krytykę po koncercie TVP: "Nie jestem zupą pomidorową"

W sobotni wieczór, 23 sierpnia 2025 roku, Tarnów stał się miejscem finału cyklu koncertów "Lato z Radiem i TVP". Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Zakopower, Kombii, Piotr Cugowski, Wilki, Video oraz Papa D. Występ Viki Gabor, która wykonała swoje eurowizyjne hity "Superhero" oraz najnowszy singiel "Wszystko co mam", wywołał w sieci mieszane reakcje. Część internautów chwaliła ją za energię i styl, inni krytykowali jej wygląd i sposób wykonania.

Mocna odpowiedź artystki

Po fali krytyki, Viki Gabor postanowiła odpowiedzieć. Na Facebooku napisała:

"Kochani (...) wierzę, że wy lepiej byście się ubrali, lepiej zaśpiewali, wyglądali na tyle lat, ile macie. Wszystko zrobilibyście lepiej. A co dziś zrobiliście? Ja to wiem, przeczytałam waszą frustrację pod tym postem. Scena jest duża - możecie się zgłosić do TVP, wystąpić i poczytać rewelacje na swój temat po występie. Pozdrawiam i proszę pamiętajcie: nie byłam, nie jestem i nie będę zupą pomidorową. #StopHejt i tu stawiam kropkę".

Jej stanowcza reakcja szybko zyskała uwagę internautów, stając się tematem licznych dyskusji w sieci.

Najnowszy singiel Viki Gabor

W sierpniu 2025 roku Viki Gabor zaprezentowała nowy singiel pt. "b.@.M.b.A" . Utwór jest drugim singlem zapowiadającym jej nadchodzący album.

Do utworu powstał mroczny, taneczny klip, który został nagrany, za uprzednim pozwoleniem, w przestrzeni otwockiej Zofiówki, o której krążą legendy. Zmysłowa choreografia, z udziałem tancerzy z Grupy Tanecznej Next, powstała pod czujnym okiem Tomka Nakielskiego. Fani ochoczo reagują na odważniejszą odsłonę młodej piosenkarki.

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL