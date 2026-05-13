"Dzień Matki to dzień wyjątkowy chyba dla każdego. Atmosfera ciepła, miłości i wdzięczności dla naszych rodzicielek jaka mu towarzyszy znajdzie odzwierciedlenie w koncercie, który przygotowaliśmy dla naszych widzów. To będzie niezwykły koncert także dlatego, że po raz pierwszy udało nam się zaprosić do współpracy nie tylko artystów, ale też ich mamy. Zobaczymy na scenie wszystkie te wspaniałe kobiety a niektóre z nich także usłyszymy. Takiego koncertu jeszcze nie było!" - zapowiada Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat.

Koncert "Nie ma jak u mamy" poprowadzi Tomasz Wolny ze swoją mamą.

Viki Gabor wśród gwiazd koncertu "Nie ma jak u mamy".

Na scenie w Arenie Toruń Hali Sportowo-Widowiskowej pojawią się m.in. Doda, Michał Wiśniewski, reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji Alicja Szemplińska, Viki Gabor, Halina Mlynkova, Anna Wyszkoni, Piotr Kupicha, Pectus i Gromee & Wac Toja w towarzystwie orkiestry Grzegorza Urbana. Gwiazdom towarzyszyć będą ich mamy.

W programie koncertu pojawią się wielkie przeboje gwiazd oraz wyjątkowe covery z dedykacją dla wszystkich mam. "Usłyszymy wzruszające i przepełnione miłością hity, które znają i kochają wszystkie pokolenia. Podczas koncertu widzowie będą mogli przesyłać zdjęcia ze swoimi mamami i składać im życzenia" - czytamy w zapowiedzi.

Viki Gabor zaśpiewa na scenie swój eurowizyjny hit "Superhero", ale i zmierzy się z wymagającym repertuarem Adele. Młoda wokalistka wykona przebój "Skyfall" (kultowy numer promujący "Jamesa Bonda"), który skumulował miliony odsłuchań i stał się jednym z najpopularniejszych hitów Brytyjki.

Jak poradzi sobie młoda wokalistka? Koncert "Nie ma jak u mamy" zostanie pokazany na żywo już 26 maja o 20.30 w Polsacie.

