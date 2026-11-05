Viki Gabor długo nie mówiła po polsku. W domu używa dwóch innych języków

Viki Gabor często wplata do swoich wypowiedzi angielskie słowa. Artystka urodziła się w Hamburgu, a dużą część dzieciństwa spędziła w Wielkiej Brytanii. To angielski zna najlepiej i w nim czuje się najpewniej.

"Mam wrażenie, że w Polsce problemem jest, jak ktoś przeplata słowa po angielsku, ale dla mnie to jest normalne. Przez to, że wychowywałam się w Anglii, ten angielski jest dla mnie pierwszym językiem" - mówiła w Tuba.FM.

Każdy z domowników rozmawia z Viki w innym języku. Z siostrą piosenkarka używa angielskiego, czasami dodając pojedyncze romskie zwroty. Z mamą mówi po romsku.

"A polski? Polskiego w ogóle nie używamy. Po polsku mówię na wywiadach, czyli wtedy, kiedy jestem w pracy" - wyjaśniła.

O romskich korzeniach Viki mówi od początku swojej kariery. Jej wypowiedź przypomniano przy okazji obchodzonego 5 listopada Światowego Dnia Języka Romskiego.

Polskiego uczyła się od podstaw

Po przeprowadzce do Polski Viki musiała zacząć naukę języka od zera. Najwięcej problemów sprawiały jej czytanie, pisanie i dyktanda.

"To jest masakra. Do tej pory mam jakieś trudności, ale już mi idzie lepiej" - wspominała.

Dziś nagrywa po polsku i bez problemu udziela wywiadów, ale nadal łatwiej jest jej formułować myśli po angielsku. Przyznaje również, że polska wymowa i dykcja czasami sprawiają jej trudność.

Stara się jednak częściej mówić po polsku, bo właśnie do polskiej publiczności kieruje dużą część swojej twórczości. W rozmowach z rodziną nadal wybiera angielski lub romski.