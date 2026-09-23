Victoria Swarovski była twarzą Eurowizji. Teraz przeszła zaskakującą metamorfozę

33-letnia prezenterka Victoria Swarovski pokazała się w zupełnie nowej odsłonie podczas wydarzenia Almauftrieb podczas Oktoberfestu. To właśnie tam, w czasie święta nazywanego przez mieszkańców Monachium "Wiesn", zwróciła na siebie uwagę kontrastową stylizacją. Do niemal platynowych włosów dobrała klasyczny czarny dirndl.

"Tak jasna jeszcze nie byłam"

Jeszcze na początku roku Swarovski testowała zupełnie inną estetykę i występowała w ciemnobrązowych włosach. Jak wynika z jej rozmowy z RTL, za tamtą zmianę otrzymywała wiele pozytywnych reakcji, choć obecnie znów postawiła na blond, kolor bliższy jej naturalnemu wizerunkowi. "Tak jasna jeszcze nie byłam" - mówiła niemieckiej stacji. Metamorfozą pochwaliła się także w mediach społecznościowych.

Decyzja o wyborze tak jasnego odcienia nie była przypadkowa. Swarovski przyznała, że jej mama jest dla niej ważnym wzorem, również w kwestii stylu. To właśnie jej fryzura przekonała prezenterkę, by spróbować podobnego koloru: "Ten kolor wyglądał na niej świetnie i pomyślałam: dlaczego sama też nie miałabym zdecydować się na tak jasny odcień?".

W rozmowie z niemieckimi mediami gwiazda podkreślała, że mimo licznych zmian wizerunkowych od dawna najbliżej jej do blondu. Nowa fryzura ma być więc nie tyle zerwaniem z dotychczasowym stylem, ile powrotem do stylizacji, w której czuje się najbardziej swobodnie.

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Czarny dirndl i zasady Wiesn

Na inaugurację Oktoberfestu Swarovski wybrała czarny dirndl - tradycyjny bawarski strój składający się z dopasowanej góry, szerokiej spódnicy i fartucha. Ciemna stylizacja została dobrana celowo - miała mocniej wyeksponować jasny odcień jej włosów.

Do bawarskiej stylizacji Swarovski zwykle wybiera rozpuszczone włosy albo warkocze. Sama nie należy jednak do osób, które spędzają w piwnych namiotach cały dzień. Gwiazda przyznała, że dobrze bawi się na Oktoberfeście do późna, ale nie wyobraża sobie zaczynać świętowania już w południe i zostawać do zamknięcia: "Na pewno nie dałabym rady wejść do namiotu w południe i zostać aż do zamknięcia. To już inna liga".