Victoria Beckham przyłapana w studiu. Wszystko za sprawą jej syna

"Tak, mamy Posh z powrotem w studiu" - napisał Cruz Beckham na Instagramie. Na opublikowanej fotografii jego mama stoi przed mikrofonem i spogląda na ekran telefonu, z którego najprawdopodobniej odczytuje tekst.

Victoria odpowiedziała synowi czterema roześmianymi emotikonami. Żadne z nich nie wyjaśniło, czy była członkini Spice Girls rzeczywiście nagrała wokal do nowej piosenki 21-latka.

Cruz Beckham rozwija własną karierę z zespołem The Breakers. Grupa gra rocka, ma za sobą koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych, a w sierpniu wydała debiutancką EP-kę "Wear & Tear".

W październiku muzycy ruszą w trasę z The Reytons. Zagrają między innymi w Dublinie, Belfaście, Londynie i Manchesterze. Niewykluczone więc, że fotografia z Victorią powstała podczas pracy nad kolejnym materiałem The Breakers.

Cruz po raz pierwszy wydał piosenkę jako 11-latek. Charytatywny singel "If Every Day Was Christmas" ukazał się w 2016 roku. Do muzyki wrócił kilka lat później, tym razem z zespołem i rockowym repertuarem.

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Victoria Beckham nie wydała piosenki od 2003 roku

Victoria Beckham po rozpadzie Spice Girls próbowała swoich sił solo, jednak ten etap jej kariery nie trwał długo. Jej ostatni singel "Let Your Head Go/This Groove" ukazał się w 2003 roku. Później Posh zajęła się przede wszystkim modą.

Ze Spice Girls ostatni raz wystąpiła w 2012 roku podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie. Siedem lat później Mel B, Mel C, Emma Bunton i Geri Halliwell-Horner ruszyły w trasę bez niej.

Cała piątka ponownie zaśpiewała razem podczas 50. urodzin Victorii w 2024 roku. Wokalistki wykonały "Stop" i "Mama", ale krótki występ na prywatnym przyjęciu nie przerodził się w dalszą współpracę.

W tym roku mija 30 lat od premiery albumu "Spice", dlatego temat reaktywacji znów regularnie wraca. "Naprawdę, naprawdę, naprawdę chcemy, żeby zrobiła to również dla Spice Girls" - podsumował jeden z fanów pod zdjęciem Cruza.

Victoria jeszcze niedawno podchodziła do powrotu z dystansem. Przyznała, że nie mogłaby wyruszyć w światową trasę, a nawet żartowała, że nie wie, czy nadal potrafi śpiewać. Jej syn pokazał jednak, że po ponad dwóch dekadach Posh ponownie nagrywała przy mikrofonie.



