W środę, 10 października, w Londynie odbyła się uroczysta premiera serialu dokumentalnego o Victorii Beckham. Na gali pojawiła się niemalże cała rodzina byłej Spicetki, lecz zabrakło jednej osoby. Na czerwonym dywanie nie zapozował bowiem Brooklyn.

Celebrytkę podczas wydarzenia wspierał m.in. jej mąż David Beckham, znany w show-biznesie jako jeden z najpopularniejszych piłkarzy. Na imprezie z okazji premiery pojawiły się także dzieci gwiazdorskiej pary - córka Harper oraz synowie Romeo i Cruz. Drugi z nich nie przyszedł sam - zabrał na wydarzenie swoją ukochaną Jackie Apostel.

W ważnym dla Victorii Beckham dniu zabrakło jednego z jej synów, ponieważ Brooklyn od kilku miesięcy pozostaje w ostrym konflikcie z całą familią. Wcześniej nie pojawił się także w Paryżu, gdzie ikona mody prezentowała swoją nową kolekcję. Rodzina Beckhamów nie ukrywa, że tęskni za kontaktem z 26-latkiem i ma nadzieję na pojednanie.

Konflikt w rodzinie Beckhamów

O konflikcie w rodzinie Beckhamów zrobiło się głośno w 2022 r. Wówczas Brooklyn wziął ślub z Nicolą Peltz, a przygotowania do uroczystości nie obeszły się bez kłótni. Jak podają zagraniczne media, Victoria Beckham miała zaprojektować suknię ślubną panny młodej. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku - jedni twierdzą, że to Nicola nie była zadowolona z pomysłu, a inni, że matka pana młodego nie była w stanie go zrealizować, pomimo obietnic.

W trakcie przyjęcia weselnego również miało dojść do nieporozumień. W wyjątkowej dla młodej pary chwili - ich pierwszego tańca - zapowiedziano wejście "najpiękniejszej kobiety na sali". Problem w tym, że trzymający mikrofon nie miał na myśli Nicoli, a Victorię Beckham. Jak podają informatorzy, panna młoda miała popłakać się z powodu tego nietrafionego komentarza.

Od tamtej pory kłótnia rodzinna Beckhamów ma nieustannie trwać, co potwierdzają kolejne wydarzenia. W maju 2025 r. Brooklyn nie pojawił się bowiem na 50. urodzinach swojego ojca, a w sierpniu nie zaprosił rodziców na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej. Co więcej - cała rodzina jego ukochanej obecna była na uroczystości i wówczas to ojciec Nicoli, Nelson Peltz, udzielił parze przysięgi. To było ostatecznym ciosem dla Davida i całej rodziny Beckhamów.

Netflix nagrał dokument o Victorii Beckham

Jakiś czas temu na platformie Netflix pojawił się serial dokumentalny o Davidzie Beckhamie, który stał się jednym z hitów serwisu. Teraz także żona sportowca doczekała się ekranizacji własnej historii. Serial ma pokazywać zarówno początki muzycznej kariery celebrytki, która w latach 90. była jedną z największych ikon popu, a także całą jej drogę do dalszego rozwoju, aż po czasy współczesne, w których spełnia się jako czołowa osobowość w świecie mody. Reżyserką projektu została Nadia Hallgren.

"Moja żona to jedna z najciężej pracujących kobiet, jakie znam. Budowała swoją markę przez ostatnie 20 lat. Jest bardzo wiele elementów tego serialu, które zaskoczą widzów. Myślę, że wielu z nich uważa, że po prostu założyła swoją markę, a potem poszło już bardzo łatwo. Wymagało to jednak ciągłej pracy. Serial będzie wyjątkowy, pełen emocji i prawdziwych dramatów" - podkreślał David Beckham, zapowiadając premierę dokumentu.

