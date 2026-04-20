Victoria Beckham i jej żelazna rutyna. Tak wygląda dzień byłej gwiazdy Spice Girls

Zanim pojawi się kawa czy śniadanie, Victoria Beckham sięga po ocet jabłkowy. Jak zdradzała w mediach społecznościowych, wypija "kilka łyżek na pusty żołądek". To jeden z elementów, który od lat pozostaje niezmienny.

Kolejnym stałym elementem poranka jest zielone smoothie. Beckham przygotowuje je wspólnie z mężem, stawiając przede wszystkim na warzywa. W składzie pojawiają się m.in. szpinak, brokuły, seler, ogórek, awokado, jabłko, cytryna i imbir.

Trening jako punkt obowiązkowy

Dzień Beckham niemal zawsze obejmuje trening. Najczęściej ćwiczy pięć razy w tygodniu, a aktywność fizyczna - jak podkreśla jej trener Bobby Rich - jest dla niej "nienegocjowalna".

Jej plan nie ogranicza się do jednego typu wysiłku. Obejmuje trening siłowy, ćwiczenia wytrzymałościowe i cardio, rozpisane w skali całego roku. Sesje trwają od około 35 do nawet 90 minut, w zależności od etapu przygotowań.

Co ważne, zmieniło się jej podejście do samego treningu. Dziś liczy się jakość i cel, a nie liczba godzin spędzonych na siłowni. Krótsza, intensywna sesja potrafi zastąpić długi trening, jeśli jest odpowiednio zaplanowana.

Siłownia nawet w podróży

Rutyna Beckham nie kończy się wraz z wyjazdem. Nawet podczas podróży trenuje regularnie, często w trybie zdalnym pod okiem trenera.

Zdarza się też, że ćwiczy z Davidem Beckhamem. Wspólne sesje mają nie tylko wymiar motywacyjny, ale też wpisują się w ich codzienny rytm.

Plan dopasowany do roku

Jej trening nie jest stały przez cały czas. Zamiast tego podzielony jest na etapy - okresy intensywnej pracy przeplatają się z regeneracją. W ciągu roku pojawiają się tzw. "kluczowe momenty", kiedy aktywność jest zwiększana, na przykład w okresach większego obciążenia zawodowego czy podróży. To podejście pozwala utrzymać formę bez przeciążania organizmu.

Dyscyplina w diecie, ale bez skrajności

Pod względem żywieniowym Beckham stawia na prostotę i powtarzalność. W jej menu dominują ryby, warzywa, zdrowe tłuszcze, nasiona i orzechy. Unika przetworzonej żywności, ale nie eliminuje całkowicie przyjemności.

Pozwala sobie na wino, tequilę czy węglowodany, podkreślając, że kluczowa jest równowaga. To podejście odróżnia jej obecną rutynę od wcześniejszych lat, kiedy była kojarzona z dużo bardziej restrykcyjną dietą.

Szybkie rozwiązania na intensywne dni

Nawet przy napiętym grafiku Beckham nie rezygnuje z ruchu. W sytuacjach, gdy brakuje czasu, sięga po prostsze rozwiązania - jak trening z obciążnikami na nadgarstki i kostki, które pozwalają zwiększyć intensywność krótkich sesji.

To sposób na utrzymanie ciągłości, nawet jeśli dzień nie sprzyja pełnowymiarowemu treningowi.

Rutyna ponad wszystko

Codzienność Victorii Beckham nie opiera się na spektakularnych zmianach, lecz na konsekwencji. Ocet jabłkowy o poranku, zielony koktajl, regularny trening i uporządkowana dieta tworzą system, który - jak pokazuje jej przykład - działa w dłuższej perspektywie.

I choć wiele z tych elementów stało się dziś modą, w jej przypadku to raczej efekt lat powtarzalnych nawyków niż chwilowego trendu.

Sensacyjna bitwa w "The Voice Kids": Miny trenerów mówią wszystko TVP