Niedawno na swoim Instagramie Victoria Beckham publikowała zdjęcie swojego męża Davida z synem Brooklynem. Do fotografii dołączony był napis "kocham was tak bardzo" oraz czerwone serce. Wcześniej piłkarz w swoim poście opublikował zdjęcia tylko trójki z dzieci - Harper, Cruza oraz Romeo, dodając, że kocha ich wszystkich. Pominięcie Brooklyna wywołało wiele mieszanych reakcji, w tym sugestie, że sportowiec negatywnie wpływa na konflikt w rodzinie.

David i Victoria Beckhamowie chcą zakończenia konfliktu?

Jak podają zagraniczne źródła, spór w rodzinie Beckhamów pogłębił się po ślubie Brooklyna z Nicolą Peltz-Beckham. Osoby bliskie gwiazdorskiej rodzinie relacjonują, że Victoria nie odczuwała szacunku ze strony panny młodej. Warto zaznaczyć, że suknię ślubną miała zaprojektować mama Brooklyna. Projekt nie został jednak zrealizowany, co również mogło przyczynić się do pogorszenia relacji. Jak podaje portal "HELLO!", David i Victoria rzekomo otwarci są na rozmowę i wyjaśnienie sporu.

Sportowiec na swoim Instagramie również publikował zdjęcie żony, tym razem ze wszystkimi dziećmi, dodając, że bardzo mu na nich zależy i ma nadzieję na lepszy kontakt w najbliższym roku. Sam rodzinny spór znacząco pogorszył się po tym, jak Brooklyn nie pojawił się urodzinach Victorii w kwietniu 2025 roku oraz na 50. urodzinach ojca w maju.

Na ten moment Brooklyn w żaden sposób nie zareagował na zdjęcia publikowane przez rodziców. Na jego Instagramie zobaczyć mogliśmy jedynie relacje z sylwestrowej nocy spędzonej wspólnie z żoną na koncercie 50 Centa w Nowym Jorku. Wielu internautów odebrało to jako czystą ignorancję i dalsze odcinanie się od działań rodziny, jednak nie zostało to w żaden sposób potwierdzone.

