Uwielbiany trener z "The Voice" zwolniony po latach. "Nie jestem tym zachwycony"

Tom Jones przez lata był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci "The Voice UK". Walijski wokalista dołączył do programu już w 2012 roku i z krótką przerwą regularnie oceniał uczestników kolejnych edycji. Teraz potwierdził, że w 15. sezonie nie wróci jako trener.

Artysta odniósł się do sprawy w obszernym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Podkreślił, że nadal chciał pracować przy programie i nie planował rezygnacji.

"Żeby było jasne: nie chciałem odchodzić z 'The Voice'. Kocham ten program i bardzo cenię jego widzów. To ITV podjęło tę decyzję, najwyraźniej już jakiś czas temu, a mnie poinformowano dopiero niedawno" - napisał.

Dlaczego Tom Jones odchodzi z "The Voice UK"?

Według Jonesa jako powód wskazano kwestie finansowe związane z jego ubezpieczeniem. Tymczasem w brytyjskiej prasie zaczęły pojawiać się informacje, że producenci zamierzają odświeżyć program i przygotować nowy skład trenerski.

Wokalista przyznał, że stacja nie zrezygnowała z niego całkowicie. Zaproponowano mu jednak wyłącznie okazjonalne występy, bez udziału w rywalizacji od pierwszych odcinków. Taki pomysł nie spotkał się z jego entuzjazmem.

"Miałbym pojawić się w znacznie ograniczonej roli, bez zaangażowania od samego początku. Nie jestem tym zachwycony" - stwierdził.

Na koniec pozwolił sobie na gorzką uwagę pod adresem osób odpowiedzialnych za decyzję.

"Nigdy nie ma dobrego momentu, żeby zwolnić 86-latka, który wciąż całkiem nieźle radzi sobie w swojej pracy" - podsumował Tom Jones.

ITV komentuje odejście Toma Jonesa

Stacja potwierdziła, że artysta nie będzie pełnoprawnym trenerem w nowej edycji. W oficjalnym komunikacie zaznaczono jednak, że rozmowy z jego przedstawicielami nadal trwają.

"Przez ostatnie dziewięć lat z ogromną przyjemnością pracowaliśmy z sir Tomem Jonesem. Choć nie będzie stałym trenerem w 15. serii 'The Voice UK', wciąż rozmawiamy z nim i jego zespołem o udziale w kolejnej edycji" - przekazali przedstawiciele programu.

Na razie nie wiadomo, kto zajmie wolne miejsce w składzie. Brytyjskie media wskazują, że pod uwagę brana jest Cheryl, ale stacja nie potwierdziła tych doniesień.

Tom Jones ma na koncie trzy zwycięstwa w programie

Podopieczni Toma Jonesa trzykrotnie wygrywali "The Voice UK". Po zwycięstwo sięgnęły Leanne Mitchell, Ruti Olajugbagbe i Anthonia Edwards. W ostatnim sezonie wokalista pracował u boku Kelly Rowland, Will.i.ama oraz Toma Fletchera i Danny'ego Jonesa z zespołu McFly.

Po jego oświadczeniu w sieci pojawiło się wiele głosów wsparcia. Olly Murs nazwał Jonesa legendą i jednym z najlepszych trenerów, którzy kiedykolwiek zasiedli w czerwonym fotelu. Krytycznie o decyzji wypowiedziała się także brytyjska prezenterka Carol Vorderman.



