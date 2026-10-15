Muzeum Historii Polski, mieszczące się na terenie Cytadeli Warszawskiej, wraz z początkiem września otworzyło wystawę zatytułowaną "Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle". Odwiedzający mogą dzięki niej zobaczyć, jak w latach 1944-1989 rozwijała się nasza rodzima muzyka rozrywkowa. Całemu przedsięwzięciu towarzyszył także plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u, w którym głosować mogli internauci.

Do muzycznej rywalizacji organizatorzy wystawy zgłosili aż 16 utworów, powstałych na przestrzeni lat i reprezentujących najróżniejsze oblicza polskiej sceny. O tytuł ulubionej piosenki PRL-u walczyły: "Mury" (Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łapiński), "Dziwny jest ten świat" (Czesław Niemen), "Nim wstanie dzień" (Edmund Fetting), "W żółtych płomieniach liści" (Skaldowie i Łucja Prus), "Krakowski spleen" (Maanam), "Psalm stojących w kolejce" (Krystyna Prońko), "Parostatek" (Krzysztof Krawczyk), "Wala-Twist" (Filipinki), "Centrala" (Brygada Kryzys), "Polska" (Kult), "Grande Valse Brillante" (Ewa Demarczyk), "Piosenka o mojej Warszawie" (Mieczysław Fogg), "Autobiografia" (Perfect), "Małgośka" (Maryla Rodowicz), "Na drugim brzegu tęczy" (Breakout) oraz "Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było" (Voo Voo).

Głosowanie internetowe trwało od 15 września do 14 października. Na stronie plebiscyt.muzhp.pl oddano tysiące głosów w aż piętnastu pojedynkach. Najpierw wszystkich 16 piosenek zmierzyło się w pierwszej rundzie podzielonej na osiem bitew. Następnie zwycięzcy awansowali do ćwierćfinałów, półfinałów, aż wreszcie wielkiego finału, gdzie zmierzyło się dwóch najlepszych.

Ewa Demarczyk wygrała plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u!

Ostateczne starcie zestawiło ze sobą kompozycje "Grande Valse Brillante" oraz "Dziwny jest ten świat". Po zsumowaniu wszystkich głosów lepsza okazała się Ewa Demarczyk, śpiewająca kultowy przebój do słów Juliana Tuwima i muzyki Zygmunta Koniecznego. Przekonała do siebie 55 procent internautów.

Zwycięski utwór w 1964 r. przyniósł Demarczyk drugą nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Artystka śpiewała go również na prestiżowej scenie krakowskiej Piwnicy pod Baranami.

Co możemy zobaczyć na wystawie "Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle"?

Plebiscyt towarzyszył wystawie "Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle", która opowiadała o roli muzyki rozrywkowej lat 1944-1989 w życiu społecznym. Wówczas piosenki nie były jedynie elementem rozrywki, lecz także buntu czy propagandy. Dla wielu muzyka pozwalała odciąć się od szarej rzeczywistości, o czym przypomina warszawskie muzeum. Ekspozycja celebruje różne gatunki - od jazzu i bigbitu po rock i punk - pokazane przez pryzmat życia, emocji i buntu w PRL-u. Prezentuje również pamiątki związane z artystami plebiscytowych piosenek - od kostiumu scenicznego Mieczysława Fogga po sukienkę Maryli Rodowicz ze słynnej "Małgośki".