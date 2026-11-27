W grudniu 2025 roku Jan Lubomirski-Lanckoroński opowiadał w rozmowie z Jastrząb Post o świątecznych zwyczajach swojej rodziny. Kiedy padł tytuł "Bóg się rodzi", powiedział: "To jest nasza prywatna domowa kolęda". Na wyjaśnienie przytoczył słowa z ostatniej zwrotki: "dom nasz i majętność całą". W tekście nie pada nazwa Łańcuta, ale według Lubomirskiego to właśnie tamtejszy zamek kryje się pod słowem "dom", a wymienione dalej wsie i miasta to dawne posiadłości jego rodziny.

Na rekacje internautów nie trzeba było długo czekać. Oprócz złośliwości, zwracali oni uwagę na różnicę między zamówieniem utworu a jego napisaniem. Słowa wyszły spod pióra Franciszka Karpińskiego, choć pieśń wiąże się z rodziną Lubomirskich. Do wypowiedzi odniósł się też portal historyczny Histmag, który przypomniał, skąd wzięła się opowieść o zamówieniu księżnej i jak wiele w historii kolędy wciąż pozostaje niejasne.

Lubomirski-Lanckoroński jest prezesem Fundacji Książąt Lubomirskich. O rodzinnych tradycjach opowiadał w mediach już wcześniej. W "halo tu polsat" mówił o świętach i pokazał testament Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z 1665 roku. W kwietniu 2026 roku udzielił też wywiadu TVN, w którym rozmawiał o tym, co dziś znaczy dla niego tytuł książęcy, ale też o dzieciństwie i życiu rodzinnym.

Słowa znamy od XVIII wieku. Z melodią sprawa jest mniej pewna

Karpiński miał napisać kolędę na zamówienie Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, właścicielki zamku w Łańcucie. To jednak nie znaczy, że właśnie tam powstał tekst. Polskie Radio Rzeszów wskazuje na zamek w Dubiecku, a Muzeum Historii Polski na ‍‍‍Białystok.

To‍‍‍ w starym kościele farnym w Białymstoku pieśń miała po raz pierwszy zabrzmieć publicznie w 1792 roku. W tym samym roku ukazała się w Supraślu jako "Pieśń o Narodzeniu Pańskim". W zbiorze "Pieśni nabożne" znalazły się też śpiewane do dziś "Kiedy ranne wstają zorze" i "Wszystkie nasze dzienne sprawy".

Nie wiadomo, do jakiej melodii Karpiński chciał, by śpiewano jego tekst. Kolędę wykonywano początkowo na różne sposoby. Melodię w rytmie poloneza, bliską tej, którą znamy, zapisał w 1838 roku w śpiewniku kościelnym ksiądz Michał Mioduszewski. Bywa ona łączona z polonezem koronacyjnym, ale jej pochodzenia nie udało się ustalić.

Ostatnia zwrotka zainteresowała zresztą nie tylko Lubomirskich. W bożonarodzeniowym orędziu Urbi et Orbi w 1996 roku Jan Paweł II przywołał ją, mówiąc o krajach dotkniętych konfliktem. Prośbę Karpińskiego o błogosławieństwo dla ojczyzny odniósł wtedy do wszystkich państw świata.

Do 10 grudnia możecie zagłosować na swój ulubiony utwór w ankiecie "Najpiękniejsza świąteczna piosenka":

Wybierz najpiękniejszą piosenkę świąteczną "Jingle Bells" "Pada śnieg" "All I Want for Christmas Is You" "Jingle Bell Rock" "Z kopyta kulig rwie" "Last Christmas (Kolęda dwóch serc)" "Feliz Navidad" "Santa Claus Is Coming to Town" "Dzień jeden w roku" "White Christmas" Zagłosuj

"Christmas Party, świąteczna lista przebojów". Kolędy już wkrótce zabrzmią we Wrocławiu

Na "Christmas Party" świąteczne klasyki zabrzmią obok przebojów w nowych aranżacjach. Na placu Wolności wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Cleo i Roxie Węgiel, a Edyta Górniak zaśpiewa z Allanem Enso. W programie są też występy Kuby Badacha, Igora Herbuta, Wiktora Waligóry, Marcina Maciejczaka, Patricii Kazadi i zespołu Afromental. Artystom będzie towarzyszyć Grot Orkiestra, a do wspólnego śpiewania dołączą wrocławskie chóry. Wieczór poprowadzą Agnieszka Hyży i Aleksander Sikora.

"Christmas Party - świąteczna lista przebojów" rozpocznie się w sobotę 12 grudnia o godz. 19:55. Na plac Wolności można przyjść bez biletu. Kto woli obejrzeć koncert z domu, o tej samej porze znajdzie transmisję na żywo w Polsacie i w Polsat Box Go.