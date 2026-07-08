Alicja Szemplińska to polska wokalistka, której popularność przyniósł udział w 10. edycji "The Voice of Poland". Artystce udało się zwyciężyć program, brnąc przez kolejne etapy pod skrzydłami Tomsona i Barona. Wcześniej triumfowała także w muzycznym talent show "Hit, hit, hurra!". Rok po zwycięstwie w "The Voice" została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję. Z utworem "Empires" nie udało jej się ostatecznie pojechać na konkurs - wydarzenie odwołano z powodu sytuacji zdrowotnej panującej na całym świecie.

Szemplińska spróbowała swoich sił w preselekcjach jeszcze raz, dzięki czemu w 2026 r. udało jej się wreszcie pojechać na Eurowizję. W Wiedniu zachwyciła utworem "Pray", z którym zajęła zaszczytne 12. miejsce.

Choć obecnie artystka jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny, wciąż stara się chronić swoje życie prywatne i rzadko opowiada o sprawach uczuciowych. Wiadomo natomiast, że nie jest singielką - kilka lat temu związała się z Łukaszem Hodakowskim, z którym dzieli nie tylko życie codzienne, lecz także pasję do muzyki. Mężczyzna jest bowiem raperem i występuje pod pseudonimem Hodak. Alicja wielokrotnie zapraszała ukochanego do współpracy w studiu - partner współtworzy i produkuje znaczną część jej kawałków.

Alicja Szemplińska opowiedziała o początkach znajomości ze swoim ukochanym

Niedawno w programie "Ja wysiadam" Alicja Szemplińska postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opowiedziała o pierwszych chwilach znajomości z Hodakowskim. Okazuje się, że historia pary rozpoczęła się właśnie od muzyki. Artyści poznali się dzięki wytwórni, która planowała połączyć ich w duet, w celu nagrania wspólnego utworu. Jak przyznała piosenkarka - raper początkowo miał spore wątpliwości i chciał odmówić.

"Łukasz mi się nie chciał dograć na tę piosenkę. To jest tak śmieszne, tak mu się nie podobał ten utwór, ale potem sprawdził moje występy i stwierdził: 'może jednak się dogram'" - wyznała Szemplińska.

Alicja Szemplińska nie zakochała się w partnerze od pierwszego wejrzenia. Najpierw byli przyjaciółmi

Po nagraniu utworu "Spójrz" Alicja i Łukasz zaprzyjaźnili się. Dopiero z czasem ich relacja nabrała innego charakteru i przerodziła się w coś głębszego. "To nie było tak, że od razu nasza relacja była romantyczna, nie. Ja w ogóle na początku tego nie widziałam w taki sposób, ale to wyszło z przyjaźni. I tak wyszło, że już prawie cztery lata mieszkamy ze sobą" - zdradziła gwiazda.