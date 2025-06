Wilson komponował, produkował i aranżował większą część przebojów The Beach Boys. Jednymi z najważniejszych dzieł muzyka są przebój "Good Vibrations" oraz krążek "Pet Sounds". Artysta był aktywny zawodowo od początku lat 60. aż do czasów współczesnych - w 2021 r. wydał płytę "At My Piano", zawierającą najlepsze utwory z jego katalogu nagrane z użyciem jedynie pianina.