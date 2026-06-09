Przypomnijmy, że 15 maja grupa Kraków Street Band w ramach trasy promującej nową płytę "Dwie myśli stąd" zagrała w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Już po występie muzycy formacji opisali w mediach społecznościowych zamieszanie związane z podpisaną umową i późniejszym aneksem.

Na kilka dni przed koncertem organizatorzy zgłosili się do zespołu, informując, że sprzedano ok. 30-40 biletów. Wówczas pojawiła się propozycja, by Kraków Street Band zagrał za mniej więcej połowę stawki z podpisanej wcześniej umowy, lub koncert zostanie odwołany. Grupa zdecydowała się podpisać aneks i ostatecznie zagrać w Nowym Sączu, by nie zawieść tamtejszej publiczności. Na miejscu okazało się, że sala jest prawie pełna, a kwota uzyskana tylko w samej przedsprzedaży odpowiadała ok. 150 biletom.

Kraków Street Band po aferze w Nowym Sączu: Zamykamy temat happy endem

Wobec takiej sytuacji MOK nie zamierzał nic zrobić, a próby kontaktu ze strony zespołu spełzły na niczym. Gdy sprawa wyszła na jaw po opisaniu jej przez KSB, dyrekcja placówki wydała oświadczenie, z którego mogliśmy wyczytać m.in. że "MOK jest zainteresowany, by wynagrodzenie za koncert było jak najniższe". Deklaracje władz wywołały powszechne oburzenie.

Teraz z nowego wpisu zespołu dowiadujemy się, że spór został "rozstrzygnięty polubownie przez zawarcie ugody, która nas satysfakcjonuje". Muzycy dziękują za otrzymane wsparcie fanom oraz Związkowi Zawodowemu Muzyków RP.

"Zamykamy temat happy endem, nie ruszamy go już więcej, wracamy do sprawy dla nas najważniejszej, czyli grania. Do zobaczenia na koncertach, już w sobotę widzimy się w Kaliszu w ramach festiwalu La Strada. Zagramy w powiększonym składzie, więc nie przegapcie! Uściski!" - kończą wpis muzycy Kraków Street Band.

Kraków Street Band - z ulic do telewizji

Zespół zdobył sporą popularność za sprawą występów - zgodnie z nazwą - na krakowskich ulicach. Szersza publiczność odkryła formację za sprawą telewizyjnych programów "Must Be The Music" (finał siódmej edycji) i "Mam talent" (półfinał dziewiątej edycji).

W kwietniu (premiera na CD, winyl i streamingi dostępne były od 8 maja) grupa wypuściła nową płytę "Dwie myśli stąd", na której stawiają kolejny krok w stronę świadomego łączenia miejskiego folku z jazzem, bluesem i piosenką literacką.

Siedmioosobowy Kraków Street Band w swoich autorskich kompozycjach balansuje między nowoczesnym folkiem, jazzem, bluesem, country, swingiem i bluegrassem. Frontmanem zespołu jest dobrze znany fanom bluesa Łukasz Wiśniewski (m.in. Hard Times, Blue Machine, supergrupa Harmonijkowy Atak), uznawany za jednego z najlepszych harmonijkarzy w Polsce.

Poprzednie autorskie płyty "Going Away" (2019) i "Czekanie" (2022) zdobyły nominacje do Fryderyka.

Kraków Street Band - nadchodzące koncerty:

13.06 - Kalisz - Festiwal La Strada (koncert z gośćmi)

26.06 - Wisła (Wianki)

12.07 - Błonie p/ Warszawą

17.07 - Głuchołazy, festiwal Kropka

26.07 - Olsztyn, Galeria Sowa

1.08 - Ełk

8.08 - Koziegłowy, festiwal "Z Kopyta"

15.08 - Jelenia Góra, Country Pod Śnieżką

22.08 - Toruń, Harmonica Bridge

30.08 - Zamość.

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